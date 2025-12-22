Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |El aprehendido tiene 21 años

Un joven no “recalculó” y cayó tras robar un GPS

Un joven no “recalculó” y cayó tras robar un GPS

La causa se caratuló como “hurto en grado de tentativa” / el dia

22 de Diciembre de 2025 | 01:58
Edición impresa

Un joven de 21 años fue aprehendido ayer en City Bell acusado de sustraer elementos del interior de una camioneta estacionada en la vía pública, aunque posteriormente recuperó la libertad por disposición judicial.

El episodio ocurrió en la zona de 472 y Camino Centenario, donde la víctima —un hombre de 38 años, integrante de la Infantería de Marina— advirtió que la puerta delantera derecha de su Renault Oroch estaba abierta sin signos de violencia y que faltaban del interior un dispositivo GPS y documentación del vehículo.

Tras alertar al 911, personal del Comando de Patrullas acudió al lugar y el damnificado señaló a un joven que estaba sentado frente a una reconocida cervecería de Zona Norte como el posible autor del hecho. Los efectivos se dirigieron al sitio, identificaron al sospechoso y, según fuentes policiales, mediante el aporte de la seguridad privada del lugar se accedió a un registro fílmico que mostraba al acusado arrojando objetos a un contenedor de residuos ubicado frente al comercio.

Al inspeccionar el cesto, los oficiales encontraron el GPS denunciado y los papeles del rodado. Frente a esta situación, el joven fue aprehendido y trasladado, mientras que la causa quedó caratulada como “hurto en grado de tentativa” con intervención de la UFI Nº 2.

Más tarde, funcionarios policiales avalaron el procedimiento, aunque dispusieron la libertad del acusado en el marco del artículo 161 del Código Procesal Penal. Según informaron las autoridades, no se registraron otros faltantes dentro del vehículo.

 

LE PUEDE INTERESAR

Hallan restos humanos dentro de una vivienda

LE PUEDE INTERESAR

Un motociclista lucha por su vida tras un accidente en Lisandro Olmos
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Campeón una vez más! Estudiantes dio vuelta el resultado, venció 2 a 1 a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones

VIDEO. El zoológico platense, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Nacho Fernández sobre su regreso a Gimnasia: "Me toca volver a casa"

Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para La Toretto de La Plata

Naturaleza, amor y sonrisas: las fotos de las vacaciones de Christian Petersen antes de su internación de urgencia

Violento asalto a mano armada en una pollajería de la 520: un agente del SPB resultó herido

El Comercio local se prepara para la “Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos” en La Plata
+ Leidas

Presentan a Nacho, en su retorno a Gimnasia

“No alcanza la plata”: por qué la inflación real sería más que la del Indec

Domínguez: su continuidad se define a la brevedad

Cristian Medina: del escepticismo al título

El plantel de Estudiantes comenzó sus vacaciones

A Gallardo le interesa un ex lateral de Estudiantes

La inflación de un dígito: objetivo de mediano plazo

Subió a $25.000 el bono para consultas médicas
Últimas noticias de Policiales

Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata

Crónica de una entradera: tras el horror, nada vuelve a ser igual

Un hombre tenía sexo en su auto y acabó a los tiros

Interrogantes por la muerte de una joven en City Bell
La Ciudad
Llenar el tanque no baja de los 70 mil pesos
Subió a $25.000 el bono para consultas médicas
Festejo anticipado por el centenario de la Refinería local de YPF
Resurgen los gigantes: los momos ya copan la Ciudad
Abrió la temporada de pileta en la Universidad
Espectáculos
“Stranger Things” se prepara para un final épico
Adiós a Claudio Segovia: el hombre que hizo que el tango vuelva a nacer
Un clásico: los Noeles en La Nonna
“De a poco ”: mejora la salud de Christian Petersen
Dolor en Hollywood por la muerte de James Ransone, el recordado Ziggy Sobotka
Información General
Criar un hijo ya cuesta más de $570 mil por mes
La importación de ropa usada creció por 40 y preocupa el riesgo sanitario
Los números de la suerte del lunes 22 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
La salud de Cristina Kirchner: militantes hicieron una vigilia y acampan en el Sanatorio Otamendi
Dante Gebel, el pastor que empezó a "jugar" en la cancha de la política
Deportes
Hasta que salga el sol: Estudiantes festejó un año soñado
Domínguez: su continuidad se define a la brevedad
La curiosa historia de González Pirez
Cristian Medina: del escepticismo al título
José Sosa y el legado de Bilardo y Zubeldía

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla