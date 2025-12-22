Un joven no “recalculó” y cayó tras robar un GPS

Sancor Seguros celebra 80 años de trayectoria, crecimiento e innovación
En una Legislatura con alto presupuesto faltarían más acuerdos de políticas de Estado
El mejor regalo para esta Navidad encontralo en Baobab: descuentos especiales y cuotas sin interés
“No alcanza la plata”: por qué la inflación real sería más que la del Indec
La morosidad en familias argentinas alcanzó un nuevo máximo desde 2010
Milei lidera un ranking de imagen y Esteban Bullrich sorprende
Afirman que hay 178 mil fallecidos que cobraban por discapacidad
Festejo anticipado por el centenario de la Refinería local de YPF
Comercios abrieron en domingo y se esperan las compras de última hora
Siguen los operativos de limpieza en fachadas y equipamiento urbano
Inscriben para una bicicleteada histórica y solidaria en Tolosa
Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un joven de 21 años fue aprehendido ayer en City Bell acusado de sustraer elementos del interior de una camioneta estacionada en la vía pública, aunque posteriormente recuperó la libertad por disposición judicial.
El episodio ocurrió en la zona de 472 y Camino Centenario, donde la víctima —un hombre de 38 años, integrante de la Infantería de Marina— advirtió que la puerta delantera derecha de su Renault Oroch estaba abierta sin signos de violencia y que faltaban del interior un dispositivo GPS y documentación del vehículo.
Tras alertar al 911, personal del Comando de Patrullas acudió al lugar y el damnificado señaló a un joven que estaba sentado frente a una reconocida cervecería de Zona Norte como el posible autor del hecho. Los efectivos se dirigieron al sitio, identificaron al sospechoso y, según fuentes policiales, mediante el aporte de la seguridad privada del lugar se accedió a un registro fílmico que mostraba al acusado arrojando objetos a un contenedor de residuos ubicado frente al comercio.
Al inspeccionar el cesto, los oficiales encontraron el GPS denunciado y los papeles del rodado. Frente a esta situación, el joven fue aprehendido y trasladado, mientras que la causa quedó caratulada como “hurto en grado de tentativa” con intervención de la UFI Nº 2.
Más tarde, funcionarios policiales avalaron el procedimiento, aunque dispusieron la libertad del acusado en el marco del artículo 161 del Código Procesal Penal. Según informaron las autoridades, no se registraron otros faltantes dentro del vehículo.
LE PUEDE INTERESAR
Hallan restos humanos dentro de una vivienda
LE PUEDE INTERESAR
Un motociclista lucha por su vida tras un accidente en Lisandro Olmos
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí