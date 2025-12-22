Un joven no “recalculó” y cayó tras robar un GPS

La causa se caratuló como “hurto en grado de tentativa” / el dia

Un joven de 21 años fue aprehendido ayer en City Bell acusado de sustraer elementos del interior de una camioneta estacionada en la vía pública, aunque posteriormente recuperó la libertad por disposición judicial.

El episodio ocurrió en la zona de 472 y Camino Centenario, donde la víctima —un hombre de 38 años, integrante de la Infantería de Marina— advirtió que la puerta delantera derecha de su Renault Oroch estaba abierta sin signos de violencia y que faltaban del interior un dispositivo GPS y documentación del vehículo.

Tras alertar al 911, personal del Comando de Patrullas acudió al lugar y el damnificado señaló a un joven que estaba sentado frente a una reconocida cervecería de Zona Norte como el posible autor del hecho. Los efectivos se dirigieron al sitio, identificaron al sospechoso y, según fuentes policiales, mediante el aporte de la seguridad privada del lugar se accedió a un registro fílmico que mostraba al acusado arrojando objetos a un contenedor de residuos ubicado frente al comercio.

Al inspeccionar el cesto, los oficiales encontraron el GPS denunciado y los papeles del rodado. Frente a esta situación, el joven fue aprehendido y trasladado, mientras que la causa quedó caratulada como “hurto en grado de tentativa” con intervención de la UFI Nº 2.

Más tarde, funcionarios policiales avalaron el procedimiento, aunque dispusieron la libertad del acusado en el marco del artículo 161 del Código Procesal Penal. Según informaron las autoridades, no se registraron otros faltantes dentro del vehículo.