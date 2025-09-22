Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Los trataría en la primera semana de octubre

El Senado y los vetos para más fondos al Garrahan y a las universidades

22 de Septiembre de 2025 | 02:21
Edición impresa

Los rechazos a los vetos de los proyectos de emergencia en pediatría y de financiamiento universitarios ingresaron el viernes por la tarde al Senado, por lo que la Cámara alta se prepara para debatirlos en el recinto durante la primera semana de octubre.

El miércoles pasado, la oposición de la Cámara de Diputados volvió a propinarle una dura derrota al rechazar con mayorías aplastantes los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y emergencia en salud pediátrica.

La emergencia del Hospital Garrahan se aprobó con 181 votos a favor, 60 negativos y una abstención, mientras que se insistió con la ley de financiamiento universitario con 175 apoyos, 67 rechazos y dos abstenciones.

El dato más saliente de la votación fueron los votos que se le dieron vuelta al oficialismo y que lo condenaron a volver a penar.

Varios diputados nacionales del PRO se desmarcaron y votaron a favor de ambas leyes, entre ellas Silvia Lospennato, cuyo discurso puso sobre relieve la preocupante desorientación del partido amarillo conducido por Mauricio Macri.

Algo similar ocurrió en el Senado con el rechazo al veto del proyecto de coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que en la media sanción de julio salió con 56 votos afirmativos y, el jueves pasado, cosechó 59 voluntades positivas para el sostenimiento de la ley.

Límites al uso de los DNU

Los bloques opositores de la Cámara de Diputados. mientras, avanzarán esta semana con una nueva ofensiva contra el oficialismo, dado que acelerarán la discusión del proyecto que monitorea los DNU y que perjudica al Gobierno al restringir el uso de esa herramienta constitucional al que recurre asiduamente el Poder Ejecutivo.

Tras las derrotas que sufrió el oficialismo en los últimos dos meses, el conglomerado de bloques opositores conformado por Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica avanzarán mañana martes con el tema que mas perjudica al presidente Javier Milei. De hecho, el único tema que hoy afecta seriamente al oficialismo es el avance de esta ley sobre los DNU, según reconocieron fuentes cercanas a la Libertad Avanza (LLA).

La oposición consiguió un emplazamiento para que las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, que conducen el libertario Nicolas Mayoraz, y la macrista Silvia Lospennato, debata este martes el proyecto sancionado por el Senado y el 30 el dictamen respectivo.

La intención de la oposición es pedir una sesión especial para el miércoles 1 o el 8 de octubre para tratar la reforma de la ley 26.122; los cambios en el impuesto a los combustibles promovidos por los gobernadores; el rechazo al veto sobre ATN y la derogación de los decretos sobre identidad de género y el estatuto de la Policía Federal.

El proyecto aprobado por el Senado el pasado 4 de septiembre limita el uso de los DNU.

 

