Editorial

El avance de las estafas digitales y la necesidad de campañas para tratar de prevenirlas
22 de Septiembre de 2025 | 02:29
Un inquietante informe sobre el aumento de los ciberdelitos en el país y en el mundo publicado ayer en este diario, reflejó una vez más la necesidad de intensificar campañas destinadas a inculcar advertencias a las personas, sobre todo los adultos mayores, con el fin de prevenirlas sobre los serios peligros que corren.

La investigación de Global de Inteligencia de Amenazas difundido por Check Point Researchn reveló que durante agosto las organizaciones de todo el mundo enfrentaron un promedio de 1.994 ciberataques semanales, un 10 por ciento más que en el mismo mes de 2024. En Argentina, sufrieron en los últimos seis meses un promedio de 2.283 ataques por semana y las principales vulnerabilidades son: divulgación de información (70 %), ejecución remota de código (65 %), omisión de autenticación (51 %) y denegación de servicio (34 %).

Los expertos en ciberseguridad advirtieron que la educación, las telecomunicaciones y la agricultura son objetivos prioritarios por su importancia estratégica e insistieron en la necesidad de fortalecer la prevención y las respuesta en tiempo real.

También hay otros datos que encienden alarmas: en el último año, el ciberdelito en el país ha experimentado un crecimiento alarmante. Según cifras de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), los reportes de delitos informáticos aumentaron más del 20 por ciento en 2024. Este incremento no es solo un número, es el reflejo de una realidad que afecta cada vez más a las personas, empresas y hasta al propio Estado.

En este sentido, los ciberdelincuentes no se detienen y en nuestra región también son cada vez más las denuncias sobre las estafas virtuales. Desde la pandemia en principios de la década, se han diversificado y sofisticado las tácticas, aprovechando la creciente digitalización de la vida cotidiana. Por ejemplo, una de las modalidades más usadas en estos últimos tiempos es el robo de perfiles de WhatsApp, Instagram y redes sociales para estafar a los contactos de la víctima.

Está claro a través de este reciente informe internacional, el ciberdelito es una amenaza que no conoce fronteras. Combatirlo requiere una estrategia integral que combine tecnología, legislación y, sobre todo, una mayor conciencia por parte de todos los ciudadanos. Es hora de entender que nuestra seguridad, tanto en el mundo físico como en el digital, es una responsabilidad compartida.

Lo cierto es que el ciberdelito sigue en alza y que las mayores inquietudes debieran focalizarse en personas de edad y en aquellas que no disponen de suficientes conocimientos digitales, por ser más vulnerables a este tipo de maniobras delictivas.

 

