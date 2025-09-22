Paredes fue capitán por primera vez

Código urbano y micros, debates inminentes en el Concejo local
Leandro Paredes vivió un momento muy especial al ser capitán de Boca por primera vez. Fue en el partido contra Central Córdoba, en La Bombonera, por la séptima fecha del Torneo Clausura.
Paredes, quien regresó después de once años en el fútbol europeo, había expresado en varias ocasiones su deseo de llevar la cinta de capitán. “Sería un sueño”.
La capitanía en Boca se había convertido en un tema de debate desde el regreso del mediocampista. Con Edinson Cavani como habitual líder, muchos se preguntaban quién sería el encargado de llevar la cinta. Sin embargo, en el partido contra Central Córdoba, con la ausencia de Cavani por lesión, el técnico Miguel Ángel Russo se decidió por Paredes para liderar al equipo.
Aunque esta fue su primera vez como capitán con la cinta, el liderazgo de Paredes se ha hecho sentir desde su vuelta al club. Ha demostrado su compromiso con el equipo, incluso fuera de la cancha, al mostrar su apoyo a compañeros relegados y su influencia en el grupo. Esto refuerza su rol como “capitán sin cinta”, algo que ha sido reconocido por los propios medios de comunicación.
Con solo un puñado de partidos en su regreso, Paredes ya se ha convertido en una pieza fundamental en el esquema de Boca. Su rendimiento ha sido destacado y su presencia en la mitad de la cancha le ha dado al equipo un salto de calidad. Ahora, con la cinta de capitán en el brazo, Paredes consolida su posición.
