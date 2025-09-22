Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |En medio de las turbulencias financieras

Misión Estados Unidos: Milei, con un cambio de agenda

El presidente, que en principio iba a viajar anoche, lo haría esta mañana. La reunión con la directora del FMI pasó para mañana. Sigue en pie la bilateral con Trump

Misión Estados Unidos: Milei, con un cambio de agenda

El ministro Luis Caputo hablará con Kristalina Georgieva (FMI)

22 de Septiembre de 2025 | 02:27
Edición impresa

El presidente, Javier Milei, tenía previsto partir anoche rumbo a Estados Unidos en un vuelo que llamativamente se reprogramó para hoy a la mañana. De no haber modificaciones, en Washington le espera una intensa agenda de actividades que incluye desde un encuentro con su par norteamericano, Donald Trump y su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) hasta una reunión clave con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

La cita con la titular del Fondo, postergada para mañana, resultará crucial por tratarse del primer cara a cara entre ambos luego del acuerdo firmado en abril con el organismo y en medio de las turbulencias económicas y cambiarias que se aceleraron tras la derrota del Gobierno en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

Milei estará acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien seguramente deberá profundizar ante Georgieva sobre las fuertes intervenciones del Banco Central, que en las últimas semanas debió vender US$1.110 millones sin que ello alcanzara para alejar del techo de la banda cambiaria el valor de la divisa, cuya cotización oficial cerró el viernes a $1.523,75.

La última señal de apoyo del Fondo al Ejecutivo fue por parte de la vocera Julie Kozack, quien, tras la victoria del peronismo en la Provincia, aseguró: “Respaldamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su constante adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación”.

En busca de otro préstamo

El encuentro entre Milei, Caputo y Georgieva se concretará mientras la Argentina negocia con el Tesoro de los Estados Unidos un préstamo para pagar vencimientos de deuda y fortalecer las reservas internacionales del Central.

Un dato no menor es que de los US$7.521 millones que vencen en 2026, Argentina le debe casi la mitad (US$3.413 millones) al FMI, que entre abril y julio de este año desembolsó US$14 mil millones para socorrer al Gobierno en la corrida contra el peso.

Actualmente, los fondos girados por el organismo crediticio desde la aprobación del nuevo programa constituyen el 70% de los recursos líquidos con los que cuenta la administración Milei para hacer frente al alza del tipo de cambio. En este contexto, y cuando hoy, con US$60 mil millones de “crédito pendiente”, Argentina se erige como el principal deudor de la cartera activa del Fondo, el secretario del Tesoro de EE UU, Scott Bessent y Trump serán los ecargados de definir si aprueban el nuevo préstamo.

Según trascendió, un aspecto central que se negocia como parte de este nuevo acuerdo es la eliminación del sistema de bandas, a pedido de los técnicos de la Secretaría del Tesoro. De esta manera, Argentina ingresaría en un modelo de libre flotación del dólar; el Banco Central ya no intervendría y el dólar cotizaría de acuerdo con la oferta y la demanda del mercado.

En un gesto que podría anticipar esa decisión, Bessent será el encargado de entregarle el miércoles a Milei un galardón del Atlantic Council, un think tank (grupo de expertos) con sede en Washington.

En la Casa Rosada confían en que ese respaldo, sumado a la bilateral y foto oficial con Trump de mañana, y la concreción de ese préstamo (que podría llegar antes de las elecciones del 26 de octubre) ayuden a ahuyentar la incertidumbre que mete presión sobre el dólar y los precios.

Se espera que Milei aterrice hoy en Nueva York, a la cabeza de una reducida comitiva en la que, además de Caputo, lo acompañarán su hermana, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Gerardo Werthein y el vocero Manuel Adorni.

Además de reunirse con los funcionarios del FMI, el Presidente tenía previsto encontrarse hoy con los economistas Alberto Ades, argentino doctorado en Hardvard, y Xavier Sala Martin, reconocido estadounidense por sus análisis sobre crecimiento económico.

Contacto con Trump

Para mañana, en tanto, tiene programado asistir a la intervención del presidente Trump en la 80º Asamblea General de la ONU, cerca de las 10.45 horas. Dos horas después, está pautada la bilateral con él y, esa misma noche, participará en una recepción de honor ofrecida por el republicano.

El miércoles, el mandatario intervendrá en la Asamblea de la ONU con un mensaje en el que volvería a defender su “incondicional” alianza con EE UU e Israel, mientras evitaría repetir los agravios contra países como Brasil, China, España y Colombia, enemigos con los que ahora buscaría sostener relaciones “estables”. Ese mismo día recibirá el reconocimiento del Atlantic Council, de manos del secretario del Tesoro estadounidense.

El jueves, antes de su regreso al país, Milei se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, participará de la entrega del Premio de la organización B’nai B’rith y se encontrará con autoridades del Congreso Mundial Judío.

 

El mercado, con un ojo en el dólar y otro en Washington
