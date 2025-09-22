Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Este domingo con el diario EL DIA! Encuentre el cupón en la pag. 2 para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Política y Economía |En el barrio el rincón

Afirman en la Comuna la extensión del plan de obras

Afirman en la Comuna la extensión del plan de obras
22 de Septiembre de 2025 | 02:17
Edición impresa

El intendente, Julio Alak, reafirmó este fin de semana el plan de continuidad de las obras públicas en “todos los barrios de la Ciudad”, tanto en materia vial como hidráulica y de puesta en valor del espacio público.

Fue al inaugurar la renovación del asfalto en el barrio El Ríncón, una ejecución que forma parte de un plan integral de intervenciones en la zona. En este caso se trató de la colocación de nuevo asfalto en la calle 426, entre el camino General Belgrano y la calle 28 bis, de El Rincón, un proyecto enmarcado en el plan de obras públicas y mantenimiento urbano que se ejecuta en simultáneo en distintas localidades del partido.

Según explicaron desde la Comuna, la intervención “es complementaria a la obra estructural que ya se ejecutó previamente en 428 entre 25 y 31, la cual contempló nuevo pavimento, obras hidráulicas y la reparación de luminarias”.

El plan municipal para la zona norte de la Ciudad contempla la ejecución de 41 calles (6 con cordón cuneta, 10 con carpeta asfáltica y 25 con mejorado), la iluminación de 17 arterias y el recambio de 1.800 equipos lumínicos.

Las tareas más relevantes abarcan el mejorado de 23 a 30 entre 428 y 429, de 137 entre 428 y diagonal 430 —incluyendo el puente vehicular y peatonal— y de 132 a 141 entre 438 y 443.

Además, en materia educativa se destaca la obra de puesta en valor en la Escuela Pedagógica N° 1, ubicada en 428 y 25. La misma fue incluida tanto en la primera como en la segunda etapa del plan de restauración de instituciones articulado con la Provincia.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

El mercado, con un ojo en el dólar y otro en Washington

LE PUEDE INTERESAR

imagen

La imagen positiva del gobierno cayó al 39 %

Durante la inauguración de la finalización de la obra, Alak definió que estos trabajos “no sólo mejoran la circulación en El Rincón, sino que también impactan en la calidad de vida de sus vecinos, cumpliendo con el compromiso de llevar más infraestructura a los barrios de La Plata”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El delito, con la soga al cuello | Intentan estrangular a un chofer de Didi: iba de La Plata a Alpargatas

La tormenta llegó a La Plata: comenzó a llover con fuertes ráfagas y se mantiene el alerta naranja

VIDEO.- Repartidor resistió a piñas a motochorros en La Plata: le dispararon cuando escapaban

La Plata: armas, clientes y empleados encerrados, y gritos en otro violento a plena luz del día en un comercio

VIDEO. Menos celular en las aulas: el uso sin límites y el daño en la infancia

"Lule Menem manejaba todo": declaró ante el fiscal un panelista de Fantino por las coimas en discapacidad
+ Leidas

Con pibes a la cancha

Misión Estados Unidos: Milei, con un cambio de agenda

“¿Se va a quedar con el 3% cuando puede quedarse con el 100%?”

En un escenario complejo, se abre el debate por el Presupuesto 2026

Bronca por el robo y fundición de un brazalete de oro de 3.000 años

Un avión en emergencia voló bajo por la Región

Por qué no baja el precio de las naftas

Subirían luz y gas y no habría aumento a jubilados
Últimas noticias de Política y Economía

Misión Estados Unidos: Milei, con un cambio de agenda

“¿Se va a quedar con el 3% cuando puede quedarse con el 100%?”

En un escenario complejo, se abre el debate por el Presupuesto 2026

El reparto desigual de fondos nacionales: a la Provincia le tocan migajas per cápita
Deportes
Boca durmió la siesta y se le escapó el triunfo
Boca dejó pasar la chance de liderar ambas tablas
Paredes fue capitán por primera vez
Con pibes a la cancha
Los mismos concentrados que viajaron a Brasil
Espectáculos
Thiago Medina permanece sedado y con asistencia respiratoria: sus pulmones son el órgano "más afectado"
María Becerra encendió las redes en La Plata: "Que hermoso volver a casita"
VIDEO. Momento incómodo: Eros Ramazzotti quiso besar por la fuerza a Evangelina Anderson y así fue su reacción
Murió Julio Frade, uno de los últimos del gran grupo de cómicos uruguayos
La agenda de espectáculos para disfrutar este domingo en La Plata
Información General
Ciencia en solfa: los descubrimientos más insólitos recibieron su galardón
La Maratón de Buenos Aires, con otro récord: más de 15 mil competidores
El Gobierno anunció un fin de semana largo de cuatro días: cuándo será y qué feriado se adelanta
Alerta por ciberataques: el país supera el promedio global
Un ataque informático provocó caos en varios aeropuertos europeos
Policiales
“El Cositorto platense”: investigan en La Plata un esquema Ponzi
Una jubilada cautiva en su propia casa y saqueada por tres ladrones
El peor desenlace para un jubilado que estaba desaparecido en Zárate
Terrible choque a metros del Hospital San Martín
Le pidió media docena de facturas y sacó un arma de fuego: “Dame todo”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla