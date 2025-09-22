Afirman en la Comuna la extensión del plan de obras

Código urbano y micros, debates inminentes en el Concejo local
El reparto desigual de fondos nacionales: a la Provincia le tocan migajas per cápita
Al mal tiempo buena cara: entre nubes y sol se festejó la primavera
¡Imperdible! Liquidación total en Baobab: indumentaria al 50% off y tres cuotas sin interés
Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
El avance de las estafas digitales y la necesidad de campañas para tratar de prevenirlas
“¿Se va a quedar con el 3% cuando puede quedarse con el 100%?”
En un escenario complejo, se abre el debate por el Presupuesto 2026
El Senado y los vetos para más fondos al Garrahan y a las universidades
La construcción, en crisis: apuntan a la burocracia y a los impuestos
Una jubilada cautiva en su propia casa y saqueada por tres ladrones
El peor desenlace para un jubilado que estaba desaparecido en Zárate
Le pidió media docena de facturas y sacó un arma de fuego: “Dame todo”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El intendente, Julio Alak, reafirmó este fin de semana el plan de continuidad de las obras públicas en “todos los barrios de la Ciudad”, tanto en materia vial como hidráulica y de puesta en valor del espacio público.
Fue al inaugurar la renovación del asfalto en el barrio El Ríncón, una ejecución que forma parte de un plan integral de intervenciones en la zona. En este caso se trató de la colocación de nuevo asfalto en la calle 426, entre el camino General Belgrano y la calle 28 bis, de El Rincón, un proyecto enmarcado en el plan de obras públicas y mantenimiento urbano que se ejecuta en simultáneo en distintas localidades del partido.
Según explicaron desde la Comuna, la intervención “es complementaria a la obra estructural que ya se ejecutó previamente en 428 entre 25 y 31, la cual contempló nuevo pavimento, obras hidráulicas y la reparación de luminarias”.
El plan municipal para la zona norte de la Ciudad contempla la ejecución de 41 calles (6 con cordón cuneta, 10 con carpeta asfáltica y 25 con mejorado), la iluminación de 17 arterias y el recambio de 1.800 equipos lumínicos.
Las tareas más relevantes abarcan el mejorado de 23 a 30 entre 428 y 429, de 137 entre 428 y diagonal 430 —incluyendo el puente vehicular y peatonal— y de 132 a 141 entre 438 y 443.
Además, en materia educativa se destaca la obra de puesta en valor en la Escuela Pedagógica N° 1, ubicada en 428 y 25. La misma fue incluida tanto en la primera como en la segunda etapa del plan de restauración de instituciones articulado con la Provincia.
LE PUEDE INTERESAR
El mercado, con un ojo en el dólar y otro en Washington
LE PUEDE INTERESAR
La imagen positiva del gobierno cayó al 39 %
Durante la inauguración de la finalización de la obra, Alak definió que estos trabajos “no sólo mejoran la circulación en El Rincón, sino que también impactan en la calidad de vida de sus vecinos, cumpliendo con el compromiso de llevar más infraestructura a los barrios de La Plata”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí