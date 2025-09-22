Afirman en la Comuna la extensión del plan de obras

El intendente, Julio Alak, reafirmó este fin de semana el plan de continuidad de las obras públicas en “todos los barrios de la Ciudad”, tanto en materia vial como hidráulica y de puesta en valor del espacio público.

Fue al inaugurar la renovación del asfalto en el barrio El Ríncón, una ejecución que forma parte de un plan integral de intervenciones en la zona. En este caso se trató de la colocación de nuevo asfalto en la calle 426, entre el camino General Belgrano y la calle 28 bis, de El Rincón, un proyecto enmarcado en el plan de obras públicas y mantenimiento urbano que se ejecuta en simultáneo en distintas localidades del partido.

Según explicaron desde la Comuna, la intervención “es complementaria a la obra estructural que ya se ejecutó previamente en 428 entre 25 y 31, la cual contempló nuevo pavimento, obras hidráulicas y la reparación de luminarias”.

El plan municipal para la zona norte de la Ciudad contempla la ejecución de 41 calles (6 con cordón cuneta, 10 con carpeta asfáltica y 25 con mejorado), la iluminación de 17 arterias y el recambio de 1.800 equipos lumínicos.

Las tareas más relevantes abarcan el mejorado de 23 a 30 entre 428 y 429, de 137 entre 428 y diagonal 430 —incluyendo el puente vehicular y peatonal— y de 132 a 141 entre 438 y 443.

Además, en materia educativa se destaca la obra de puesta en valor en la Escuela Pedagógica N° 1, ubicada en 428 y 25. La misma fue incluida tanto en la primera como en la segunda etapa del plan de restauración de instituciones articulado con la Provincia.

Durante la inauguración de la finalización de la obra, Alak definió que estos trabajos “no sólo mejoran la circulación en El Rincón, sino que también impactan en la calidad de vida de sus vecinos, cumpliendo con el compromiso de llevar más infraestructura a los barrios de La Plata”.