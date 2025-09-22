Presentación de un nuevo libro en un microestadio

Código urbano y micros, debates inminentes en el Concejo local
El reparto desigual de fondos nacionales: a la Provincia le tocan migajas per cápita
Al mal tiempo buena cara: entre nubes y sol se festejó la primavera
¡Imperdible! Liquidación total en Baobab: indumentaria al 50% off y tres cuotas sin interés
Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
El avance de las estafas digitales y la necesidad de campañas para tratar de prevenirlas
“¿Se va a quedar con el 3% cuando puede quedarse con el 100%?”
En un escenario complejo, se abre el debate por el Presupuesto 2026
El Senado y los vetos para más fondos al Garrahan y a las universidades
La construcción, en crisis: apuntan a la burocracia y a los impuestos
Una jubilada cautiva en su propia casa y saqueada por tres ladrones
El peor desenlace para un jubilado que estaba desaparecido en Zárate
Le pidió media docena de facturas y sacó un arma de fuego: “Dame todo”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con un show que se celebrará el próximo lunes 6 de octubre en el Movistar Arena, con capacidad para 15.000 espectadores, el presidente, Javier Milei, anunció la presentación de su nuevo libro “La construcción del milagro”. A través de su cuenta de X, el mandatario compartió el link (https://mileielmilagro.com), que permite reservar las entradas del evento que será libre y gratuito.
Según trascendió, el libro de la editorial Hojas del Sur contará con 576 páginas, en las que el Presidente busca exponer las bases y fundamentos detrás las decisiones de su administración desde su asunción el 10 de diciembre de 2023 en Argentina.
La obra, cuyo costo es de $32.000 o de $25.600 si se abona en efectivo, apunta a detallar el programa económico al que el mandatario asegura que, en el plano internacional, han calificado como “el milagro argentino”.
No es la primera vez que el mandatario protagoniza una presentación del estilo, dado que mayo de 2022, hizo lo propio en el Luna Park, para exhibir su obra “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica.
En aquella oportunidad, el mandatario además de exponer los pormenores de su texto, interpretó para el público la canción que lo popularizó “Panic Show”, de La Renga.
Lo llamativo de la reciente publicación es el cambio de editorial. Luego de que la editorial Planeta debiera retirar ejemplares del mercado debido a que en la edición española de “El camino del libertario” se incluyeran datos biográficos falsos de Javier Milei, será Hojas del Sur, el sello que se hará cargo de la publicación.
LE PUEDE INTERESAR
Afirman en la Comuna la extensión del plan de obras
LE PUEDE INTERESAR
El mercado, con un ojo en el dólar y otro en Washington
La elección no es casual. La firma integra el plantel organizador de “La Derecha Fest” en Buenos Aires, el evento que inició en la provincia de Córdoba, e incluye autores como Nicolás Márquez, Agustín Laje, Diego Recalde o Marcelo Duclós.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí