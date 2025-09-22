Ofertas y promociones en carnes, lácteos y más

En el centro comercial ubicado en 520 y 116, desde hoy y hasta el 25 de septiembre, se podrán aprovechar promociones y descuentos de hasta el 40 por ciento con tope semanal de $6.000 pagando a través de la billetera virtual “Cuenta DNI” de Banco Provincia. Asimismo, mañana habrá una rebaja del 10 por ciento para jubilados.

De esta manera, en la panadería se podrá adquirir el kilo de pan a $2.000, la docena de facturas a $3.000, el medio kilo de pan rallado a $1.000 y las dos prepizzas a $2.500. Por otro lado, la fiambrería y el sector dietética también ofrecerán descuentos y promociones. En cuanto al área de productos de granja, se ofrecerá tres kilos de pata muslo a $10.000, dos kilos de bife a $11.000, dos kilos de pechito de cerdo a $12.000 y el kilo de bondiola a $7.999, entre otros.

En cuanto a congelados, se venderán promociones en hamburguesas: el pack de 40 unidades de 110 gramos se venderá a $22.000; el de 20 unidades, a $12.000; y el de 10, a $6.500. También habrá opciones de hamburguesas de 69 gramos, con precios de $20.000 por 60 unidades, de $10.500 por 30, de $7.300 por 20 y de $3.900 por 10.