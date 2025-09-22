Ofertas y promociones en carnes, lácteos y más

Código urbano y micros, debates inminentes en el Concejo local
El reparto desigual de fondos nacionales: a la Provincia le tocan migajas per cápita
Al mal tiempo buena cara: entre nubes y sol se festejó la primavera
¡Imperdible! Liquidación total en Baobab: indumentaria al 50% off y tres cuotas sin interés
Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
El avance de las estafas digitales y la necesidad de campañas para tratar de prevenirlas
“¿Se va a quedar con el 3% cuando puede quedarse con el 100%?”
En un escenario complejo, se abre el debate por el Presupuesto 2026
El Senado y los vetos para más fondos al Garrahan y a las universidades
La construcción, en crisis: apuntan a la burocracia y a los impuestos
Una jubilada cautiva en su propia casa y saqueada por tres ladrones
El peor desenlace para un jubilado que estaba desaparecido en Zárate
Le pidió media docena de facturas y sacó un arma de fuego: “Dame todo”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En el centro comercial ubicado en 520 y 116, desde hoy y hasta el 25 de septiembre, se podrán aprovechar promociones y descuentos de hasta el 40 por ciento con tope semanal de $6.000 pagando a través de la billetera virtual “Cuenta DNI” de Banco Provincia. Asimismo, mañana habrá una rebaja del 10 por ciento para jubilados.
De esta manera, en la panadería se podrá adquirir el kilo de pan a $2.000, la docena de facturas a $3.000, el medio kilo de pan rallado a $1.000 y las dos prepizzas a $2.500. Por otro lado, la fiambrería y el sector dietética también ofrecerán descuentos y promociones. En cuanto al área de productos de granja, se ofrecerá tres kilos de pata muslo a $10.000, dos kilos de bife a $11.000, dos kilos de pechito de cerdo a $12.000 y el kilo de bondiola a $7.999, entre otros.
En cuanto a congelados, se venderán promociones en hamburguesas: el pack de 40 unidades de 110 gramos se venderá a $22.000; el de 20 unidades, a $12.000; y el de 10, a $6.500. También habrá opciones de hamburguesas de 69 gramos, con precios de $20.000 por 60 unidades, de $10.500 por 30, de $7.300 por 20 y de $3.900 por 10.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí