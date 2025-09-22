Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Una organización pide “hacer un estudio de dominio”

Otra queja ante presunta poda de árboles en Gonnet

Otra queja ante presunta poda de árboles en Gonnet

Los árboles de calle 496

22 de Septiembre de 2025 | 02:21
Edición impresa

De forma recurrente, la poda de árboles es un tema que genera quejas y protestas de distintos niveles y tipos entre los vecinos de la Región. Por caso, esta vez fueron los frentistas de Gonnet quienes volvieron a manifestar su preocupación por las cortes “indiscriminados” ramas en el barrio, ante “la falta de criterios claros de preservación ambiental”. A los reclamos surgidos en agosto por la intervención de eucaliptos —que dejó únicamente los troncos en pie (como se ve en la foto)— se sumó una supuesta obra vial que “podría avanzar sobre una arboleda consolidada”, alertaron.

Los trabajos en cuestión serían en la presunta ampliación de la calle 496, en el tramo comprendido entre 16 y el Camino Centenario, en un sector que divide al Club Universitario del La Plata Rugby Club. Si bien hasta el momento no hay confirmación oficial de la Comuna sobre el inicio de la obra, los vecinos ya encendieron las alarmas ante los rumores que indican que se talarían árboles para ensanchar la vía.

“Son rumores de que quieren ampliar la calle y hay una arboleda muy linda”, advirtió un integrante de la ONG Defendemos Nuestra Identidad (DNI), organización que “sigue de cerca las intervenciones urbanas en la localidad”. Desde la entidad proponen “la realización de un estudio de dominio que permita establecer si los clubes deportivos deben ceder espacio para llevar a cabo la obra”.

“Queremos saber si los clubes tienen alguna restricción para la ampliación, antes de que se avance con una decisión irreversible”, explicaron desde la organización, donde también subrayaron “la importancia de los árboles para el entorno natural y como barrera de viento y sombra tanto para el barrio como para los clubes”.

Aunque las autoridades municipales no emitieron declaraciones oficiales sobre la posible ampliación, entre los vecinos se muestran “escépticos”. “Cuando el río suena, agua trae”, señalaron desde el barrio, preocupados por lo que podría convertirse en “una nueva poda masiva sin planificación”.

La comunidad reclama que no se recurra a “lo más fácil, como lo es la tala directa de árboles, sin considerar su valor ecológico, histórico y paisajístico”.

