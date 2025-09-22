Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Arranca en comisión, en Diputados

En un escenario complejo, se abre el debate por el Presupuesto 2026

El oficialismo buscará defender las metas para el año próximo mientras que la oposición insistirá en más recursos sociales

El Presupuesto tardaría en llegar al recinto de Diputados /Na

22 de Septiembre de 2025 | 02:25
Edición impresa

La Cámara de Diputados abrirá esta semana la discusión del Presupuesto 2026, en la cual el Gobierno nacional tiene escenario muy complejo ya que afrontará una fuerte discusión con la oposición, que rechaza las metas macroeconómicas del oficialismo y piden mayores recursos para educación, salud, jubilados y Obras Públicas

La discusión se dará en medio de la crisis financiera que afrontar la gestión de Javier Milei, por las tensiones que hay en el mercado cambiario debido al incremento del dólar que se produce desde hace mas de un mes, donde debió vender más de 1.000 millones dólares en los últimos dos días.

A eso se suma que el oficialismo perdió la iniciativa en el Congreso este año y ya le rechazaron el veto a la ley de Discapacidad y sucederá lo mismo en los próximos días cuando el Senado deje firme las leyes de Universidades y emergencia del Garrahan.

¿Irá Caputo?

En ese contexto se empezará a discutir este miércoles a las 13 la ley de gastos y recursos para 2026 en la comisión de Presupuesto, que preside el diputado libertario y candidato a su reelección, José Luis Espert, quien convocó a una reunión para armar un diagrama de trabajo.

Los bloques opositores de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, y Democracia para Siempre, ya tienen decidido reclamar la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, quien nunca concurrió al Congreso desde que asumió ese cargo en diciembre de 2023.

La oposición no solo pedirá la presencia de Caputo, sino del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, para que explique como se hará para mantener las reservas del Banco Central tras haber vendido más de 1.000 millones de dólares en dos días y como se llegará a tener un dólar de 1.423 a diciembre del próximo año cuando en la actualidad ya superó los 1500 pesos.

Desde el oficialismo no aceptarán los pedidos de citar a Caputo y Bausili y ofrecerán, como el año pasado, la presencia de otros miembros del equipo económico como los secretarios de Hacienda, Jorge Guberman, y de Finanzas Pablo Quirno, podrían sumar al secretario de Política Económica, José Luis Daza, informaron fuentes parlamentarias. También buscarán invitar a varios funcionarios para tratar de estirar las reuniones informativas hasta conocer los resultados de la elección de octubre, con la esperanza que tras el recambio tener una mayor cantidad de legisladores para encarar mejorar las tratativas con los bloques dialoguistas y gobernadores.

Antes del recambio

El primer problema que afronta la Libertad Avanza es que los opositores buscarán votar un emplazamiento en el recinto de sesiones para que el 20 de noviembre como fecha tope se emita dictamen y se discuta previo al recambio parlamentario del 9 de diciembre. La oposición no quiere que suceda lo mismo que el año pasado pasado cuando el oficialismo suspendió el 19 de Noviembre la discusión del Presupuesto, cuando al día siguiente vencía el plazo para emitir dictamen.

Pero en forma independiente del resultado de la elección donde podría mejorar la cantidad de legisladores que tenga su bloque desde el 10 de diciembre, La Libertad Avanza necesitará enhebrar acuerdos con los gobernadores dialoguistas para emitir el dictamen de mayoría y lograr su aprobación en el recinto de sesiones.

No será una discusión fácil porque la oposición no solo cuestiona los datos macroeconómicos establecidos por el Gobierno de que en 2026 la inflación será del 10,1%, el crecimiento del 5%, y el dólar se ubicará a 1.423 pesos, sino por los reclamos de aumentos para diferentes área sensibles como educación, ciencia, salud y jubilados.

A eso se suma el reclamo de los gobernadores, que piden mas aumento de partidas en concepto de coparticipación como en el caso del impuesto a los combustibles y los ATN y la realización de obras publicas.

El presidente Javier Milei anticipó aumentos en jubilaciones, discapacidad, educación y salud, pero desde la oposición señalan que no alcanza para compensar los atrasos que tiene en esos sectores, y reclaman que se vuelve a aplicar la ley de financiamiento educativo que contempla que el 6% del PBI se aplique a ese área.

El proyecto enviado al Congreso estima que habrá un gasto total de 148 billones de pesos y los recursos 148, 2 billones de de pesos, con un superávit de 2 billones de pesos.

En cuanto a los recursos, el Gobierno contempla un gastos de 8 billones para la Administración Gubernamental, de 7 billones para Defensa y Seguridad, 106 billones para gastos sociales, y 14 billones para la deuda pública.

 

