Jornadas gratuitas de vacunación y castración

Durante los próximos días se llevarán a cabo operativos gratuitos de vacunación antirrábica y castración para perros y gatos mayores de tres meses, en diferentes puntos de la Ciudad.

La primera de las jornadas será en Sicardi (659 entre 12 y 13) el miércoles 1 y el viernes 3 de octubre de 9 a 14. La vacunación antirrábica será por orden de llegada, mientras que para las castraciones se deberán solicitar turnos de forma presencial a partir del lunes 22 de septiembre en la misma delegación, de 8 a 17.

En tanto, El Retiro (46 y 158) será sede de los operativos el martes 30 de septiembre y el jueves 2 de octubre de 9 a 14. La vacunación también se realizará por orden de llegada y los turnos para castración podrán pedirse de manera presencial desde el lunes 22 de septiembre, de 9 a 18.

También, se llevará adelante una campaña exclusiva de vacunación antirrábica en Plaza Azcuénaga (19 y 44) desde el lunes 22 hasta el viernes 26 de septiembre, de 13 a 17.