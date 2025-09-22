El Diablito Etcheverri sumó minutos en el empate del Leverkusen por Bundesliga

El joven argentino de 19 años volvió a sumar minutos en la liga de Alemania. En este sentido, el exriver ingresó a los 30 minutos del segundo tiempo del partido entre Bayer Leverkusen y Borussia Mönchengladbach. El encuentro terminó igualado 1-1.

Por otro lado, a puro gol, Eintracht Frankfurt venció 4-3 a Unión Berlín. Además, Borussia Dortmund derrotó 1-0 al Wolfsburg, y quedó a 2 puntos del líder Bayern Munich.