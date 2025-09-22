Con presencia argentina, Inter y el Como volvieron al triunfo en la Serie A

Por la cuarta fecha del Scudetto, Inter derrotó 2-1 al Sassuolo con la presencia de Lautaro Martínez, aunque ingresó desde el banco. A su vez, con una asistencia de Nicolás Paz, el Como logró un triunfazo 2-1 ante la Fiorentina.

Por otro lado, Roma se quedó con el clásico, tras vencer 1-0 a Lazio. Además, Atalanta venció 3-0 en su visita al Torino, mientras que Cremonese y Parma empataron 0-0. Hoy juega el Napoli frente a Pisa desde las 15.45.