Barcelona goleó, y le pisa los talones al Real Madrid en la liga española

Barcelona derrotó 3-0 al Getafe en condición de local. Con este triunfo llegó a los 12 puntos y quedó a 3 unidades del Real Madrid que es el líder con puntaje ideal.

En otros partidos de la jornada española, el Atlético Madrid igualó 1-1 con Mallorca y no levanta cabeza. A su vez, el Elche le ganó 1-0 al Real Oviedo y se metió en zona de Europa League. En tanto, Rayo Vallecano y Celta de Vigo igualaron 1-1.