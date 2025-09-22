Central y Talleres repartieron puntos

Rosario Central y Talleres empataron 1-1 en el Gigante de Arroyito. Con este resultado la Academia se mantiene en zona de clasificación, mientras que la “T” se complica en la parte baja.

El Canalla entró mejor al partido y con más ritmo. En el ocaso de la primera mitad todo cambió, con Di María como artífice. En este sentido, el Fideo centró por la derecha y asistió de gran manera a Véliz, que con categoría paró el balón con el pecho buscó el hueco y remató al palo derecho de Herrera.

El complemento comenzó a todo ritmo, aunque los errores defensivos se llevaron todo el protagonismo. De esta forma el Tallarín llegó al empate, tras un desperfecto dentro del área Depietri aprovechó para poner el partido en tablas. A su vez, minutos más tarde, Central consiguió el segundo gol de la noche, gracias al tanto en contra de Catalán, pero a instancias del VAR, Lobo Medina no lo convalidó.

En el transcurso del segundo tiempo el ritmo fue decayendo, y a pesar de algunas jugadas aisladas, ninguno pudo generar nuevas chances de peligro.