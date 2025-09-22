Protestas en Brasil contra una posible amnistía de Bolsonaro

Código urbano y micros, debates inminentes en el Concejo local
Decenas de miles de personas salieron ayer a la calle en Brasil para protestar contra una iniciativa parlamentaria que amplía la inmunidad de los legisladores y un proyecto de amnistía que podría beneficiar al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado por golpismo.
Días después de que Bolsonaro fuera sentenciado a 27 años de cárcel tras un juicio histórico en la Corte Suprema, las miradas de los brasileños están en el Congreso de mayoría conservadora, señalado por sus detractores de anteponer los intereses de los parlamentarios a los problemas sociales y económicos del país.
Al grito de “Sin amnistía”, una multitud tomó las calles de más de una docena de ciudades, incluyendo Río de Janeiro.
“Estoy aquí para luchar contra el proyecto de bandidos, contra la impunidad, y también para disfrutar de los músicos brasileños”, dijo Giovana Araújo, una estudiante de psicología de 27 años, en referencia a las actuaciones de figuras como Caetano Veloso, Chico Buarque y Gilberto Gil. En San Pablo, la megalópolis y corazón económico de Brasil, una multitud abarrotó la avenida Paulista, mientras miles de manifestantes se concentraron también en Brasilia.
El martes pasado, la Cámara de Diputados, de mayoría conservadora, aprobó una propuesta de enmienda constitucional conocida como “Proyecto de Blindaje”, que exige que el Congreso autorice mediante voto secreto cualquier acusación penal contra diputados y senadores. El presidente del hemiciclo, Hugo Motta, defendió el proyecto como una protección contra abusos judiciales. La medida desató la ira de artistas brasileños y de ciudadanos en redes sociales.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
