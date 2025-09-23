Homenaje de veteranos platenses en Malvinas

VIDEO. Con la mente en la Copa: Estudiantes volvió al triunfo
Cayó el riesgo país, el dólar bajó $85 y volaron los bonos y acciones
Retenciones cero al campo hasta 5 días después de las elecciones
VIDEO. Con los gremios, Kicillof llamó al peronismo a unirse en octubre
Donantes de médula ósea: la Plata lidera el ranking nacional
Otro día de chequeos y suero para Russo por una deshidratación
Fuerte polémica por promulgación y suspensión de la ley de discapacidad
Bibliotecas populares: lugares de saberes y encuentros que alimentan la cultura barrial
Piden la urgente reparación de la línea de teléfono fijo de un consultorio céntrico
Otra vez a los jubilados: dos violentos asaltos sacuden a La Plata
Cómo pasó Milei del apoyo por la economía a un difícil momento de su gobierno
Fentanilo: los familiares exigen transparencia en la comisión investigadora
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un grupo de excombatientes de La Plata emprendió un emotivo viaje a las Islas Malvinas, cargado de memoria histórica y compromiso con los derechos humanos. Esta visita al archipiélago del Atlántico sur formó parte del proceso humanitario iniciado hace más de una década para identificar a los soldados argentinos que murieron durante la guerra de 1982 y que fueron enterrados en el cementerio de Darwin bajo la leyenda “Soldado argentino solo conocido por Dios”.
Con camisetas que llevaban inscriptas las palabras “Memoria, Verdad, Justicia, Soberanía y Paz” —tal como se ve en la foto—, los excombatientes se encuentran en plena recorrida del archipiélago del Atlántico sur, en un viaje que se extenderá hasta el próximo sábado 27 de septiembre.
Tal como informó EL DIA en la última semana, la iniciativa fue impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, en conjunto con organismos de derechos humanos, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y familiares de los caídos en la Islas Malvinas.
Gracias a este trabajo conjunto que lleva muchos años, ya fueron identificados 121 soldados, lo que le devolvió nombre y dignidad a quienes durante décadas permanecieron en el anonimato. “Ver materializada esta lucha es un logro colectivo. Nuestros soldados ya no son anónimos, sus nombres están allí y nuestros corazones también”, expresaron desde el CECIM La Plata.
A pesar de los avances , la tarea aún no está concluida: seis tumbas todavía tienen la inscripción que simboliza el dolor y la incertidumbre de familias que, más de 40 años después, esperan cerrar el duelo y lograr el ansiado reconocimiento.
Desde la organización de la Región remarcaron que “la identidad es un derecho humano inalienable y que el reclamo por su restitución se basa en principios del derecho internacional humanitario, por lo tanto, no puede estar sujeto a negociaciones políticas”. “El derecho a la identidad es también el derecho al duelo para madres, padres, hijas e hijos que esperan cerrar una herida abierta hace más de cuatro décadas”, subrayaron.
LE PUEDE INTERESAR
Se viene un encuentro para personas con Alzheimer
LE PUEDE INTERESAR
Anuncian un bono para médicos jubilados
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí