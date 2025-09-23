Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles: Celular 5G, TV Led, metegol y más

La Ciudad |Emotivo viaje a las Islas para reconocer soldados

Homenaje de veteranos platenses en Malvinas

Homenaje de veteranos platenses en Malvinas

El grupo de excombatientes de La Plata, en el cementerio de Darwin

23 de Septiembre de 2025 | 02:31
Edición impresa

Un grupo de excombatientes de La Plata emprendió un emotivo viaje a las Islas Malvinas, cargado de memoria histórica y compromiso con los derechos humanos. Esta visita al archipiélago del Atlántico sur formó parte del proceso humanitario iniciado hace más de una década para identificar a los soldados argentinos que murieron durante la guerra de 1982 y que fueron enterrados en el cementerio de Darwin bajo la leyenda “Soldado argentino solo conocido por Dios”.

Con camisetas que llevaban inscriptas las palabras “Memoria, Verdad, Justicia, Soberanía y Paz” —tal como se ve en la foto—, los excombatientes se encuentran en plena recorrida del archipiélago del Atlántico sur, en un viaje que se extenderá hasta el próximo sábado 27 de septiembre.

Tal como informó EL DIA en la última semana, la iniciativa fue impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, en conjunto con organismos de derechos humanos, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y familiares de los caídos en la Islas Malvinas.

Gracias a este trabajo conjunto que lleva muchos años, ya fueron identificados 121 soldados, lo que le devolvió nombre y dignidad a quienes durante décadas permanecieron en el anonimato. “Ver materializada esta lucha es un logro colectivo. Nuestros soldados ya no son anónimos, sus nombres están allí y nuestros corazones también”, expresaron desde el CECIM La Plata.

A pesar de los avances , la tarea aún no está concluida: seis tumbas todavía tienen la inscripción que simboliza el dolor y la incertidumbre de familias que, más de 40 años después, esperan cerrar el duelo y lograr el ansiado reconocimiento.

Desde la organización de la Región remarcaron que “la identidad es un derecho humano inalienable y que el reclamo por su restitución se basa en principios del derecho internacional humanitario, por lo tanto, no puede estar sujeto a negociaciones políticas”. “El derecho a la identidad es también el derecho al duelo para madres, padres, hijas e hijos que esperan cerrar una herida abierta hace más de cuatro décadas”, subrayaron.

LE PUEDE INTERESAR

Se viene un encuentro para personas con Alzheimer

LE PUEDE INTERESAR

Anuncian un bono para médicos jubilados

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Anuncian un bono para médicos jubilados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El dólar oficial bajó $85 y cerró a 1.430 pesos: además cayeron el blue, los financieros y el mayorista

“El Cositorto platense”: investigan en La Plata un esquema Ponzi

Mientras espera a Flamengo, Estudiantes, con suplentes, venció a Defensa y Justicia 1 a 0

Gimnasia ya piensa en Rosario Central: "Va a ser una batalla”, dijo Silva Torrejón

Es de La Plata, planeó correr con su mujer, ella falleció pero logró ganar con un amigo: "Nos guió desde el cielo"

Pampita habló del robo a su lujosa casa: “Lo único que se llevaron que me da muchísima tristeza es..."

Kicillof confirmó que la AFA se hará cargo del Estadio Único y que arranca el masterplan de obras: ¿vienen a jugar a La Plata la Selección y Boca?

La historia de Leif Erikson, el vikingo que pisó América 500 años antes que Colón
+ Leidas

VIDEO. Con la mente en la Copa: Estudiantes volvió al triunfo

Uno por uno

El próximo rival Pincha en el torneo, en crisis

Los debutantes estuvieron muy bien

Un relato de duelo y resiliencia en la Región

Esperando al “Fla” se dio el gusto triunfal en UNO

Cayó el riesgo país, el dólar bajó $85 y volaron los bonos y acciones

VIDEO. Con los gremios, Kicillof llamó al peronismo a unirse en octubre
Últimas noticias de La Ciudad

Las expensas continúan en alza: entre los encargados y la limpieza

Un relato de duelo y resiliencia en la Región

Bibliotecas populares: lugares de saberes y encuentros que alimentan la cultura barrial

Se viene un encuentro para personas con Alzheimer
Deportes
VIDEO. Con la mente en la Copa: Estudiantes volvió al triunfo
Esperando al “Fla” se dio el gusto triunfal en UNO
Alan Lescano: más allá de rumores no hay chances de venta
La habilitación de Plata generó más molestias
Racing y Vélez definen al primer semifinalista
Policiales
Otra vez a los jubilados: dos violentos asaltos sacuden a La Plata
Robo planificado y horas de angustia para Pampita
“Transferime la plata o te quemo”
Sustraen cables y causan destrozos en una escuela
Un “romántico” terminó detenido
Espectáculos
“La casa Guinness”: cuando el legado pesa más que la sangre
“Como nunca, ¡otra vez!”: resistencia corrosiva
Marcha atrás: tras la suspensión, y un largo debate, vuelve Jimmy Kimmel
Maxi López sobre su relación con Wanda: “Es una seda, me enorgullece”
Una lengua celeste y blanca: ¿una señal del regreso de los Stones?
Información General
Donantes de médula ósea: la Plata lidera el ranking nacional
Trump desaconseja a las embarazadas tomar paracetamol
Los números de la suerte del martes 23 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
En Salta nacieron trigemelas, un caso que sucede cada un millón
Recuerdo de una mentira: la historia de Megan Reynolds, entre fraudes, enfermedades fingidas y un falso embarazo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla