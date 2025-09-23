Reapareció Mauricio Macri: “Hace un año que no veo a Milei, pero estoy a disposición para ayudar”

En un contexto de turbulencia política y económica, Mauricio Macri reapareció en la sede partidaria del PRO para respaldar a los candidatos que competirán en las elecciones de octubre.

“Es un momento para ser muy prudentes. Nunca fui de los que creyeron que ‘cuanto peor, mejor’”, afirmó en un breve contacto con la prensa antes de ingresar a la reunión. El encuentro se realizó a puertas cerradas y marcó el primer movimiento político del expresidente tras la dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires.

Pidió cautela

Durante el encuentro, Macri pidió cautela frente al escenario económico y destacó el rol del equipo económico del Gobierno. “Estamos en un momento en el cual hay que ser muy prudentes. El Gobierno está enfrentando un desafío cambiario, pero tiene un equipo económico que entiende cómo sortear esta dificultad”, subrayó.

Consultado por su relación con el Presidente, respondió: “Hace más de un año que no hablamos ni lo veo, pero yo siempre estoy a disposición de ayudar a que este país encuentre el rumbo”.

Presencia federal

El encuentro fue coordinado por el secretario general del PRO, Facundo Pérez Carletti, candidato a senador por Santiago del Estero. Allí se expuso un panorama electoral de cada distrito y se definieron estrategias de campaña.

Participaron Fernando de Andreis y Antonela Giampieri (CABA); Diego Santilli, María Florencia de Sensi y Javier Sánchez Wrba (PBA); Carlos Hernández (Corrientes); Adriana García (La Pampa); Gisella Talquenca (Mendoza); Melina Valiente y Pablo Klingbeil (Misiones); Juan Martín y Martina Lacour (Río Negro); Facundo Pérez Carletti (Santiago del Estero); Betiana Fernández (Tierra del Fuego); Alicia Fregonese (Entre Ríos); y Ana Clara Romero (Chubut, de forma virtual). También estuvieron Cristian Ritondo y Ezequiel Sabor.

Tras la reunión, el PRO publicó un mensaje en redes sociales: “Tenemos candidatos en todo el país que combinan juventud, energía y experiencia en gestión. Llevamos a cada rincón de la Argentina una propuesta seria, de cambio y de futuro porque ese es el camino para salir adelante”.

Relación distante con Milei

El vínculo entre Macri y Milei se mantiene frío. “Hace un año que no lo veo”, admitió el exmandatario. Desde la Casa Rosada, sin embargo, buscan tender puentes. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, insistió en abrir un canal de diálogo entre el Presidente y el líder del PRO para fortalecer la coalición en distintos distritos.

Milei también se refirió al tema: “No estamos hablando, pero tampoco es que están cerradas las puertas al diálogo. Las relaciones a veces se enfrían, a veces se profundizan”.

Entre Balcarce y Olivos

Mientras Macri encabezaba el acto partidario en Balcarce, varios candidatos del PRO participaron días atrás de una cumbre en la quinta de Olivos, donde Milei y su gabinete expusieron la estrategia electoral y los ejes discursivos de campaña.

“El Presidente estaba de muy buen ánimo, informó sobre el trabajo de campaña y estaban todos los ministros para responder dudas”, contó uno de los asistentes.

En esa reunión, Milei anticipó que los próximos meses serán de “fuerte volatilidad” y defendió dos medidas clave: la eliminación temporaria de retenciones para granos y carnes, y el respaldo económico que Estados Unidos anunció para la Argentina.

