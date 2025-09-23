Otro fuerte respaldo de Trump a Milei: "Tiene mi completo y total apoyo para la reelección"
Otro fuerte respaldo de Trump a Milei: "Tiene mi completo y total apoyo para la reelección"
El dólar oficial baja $55, cae el blue y el Riesgo País retrocede y queda cerca de los 1000 puntos
Otro episodio dramático en La Plata: le dieron dos balazos a un adolescente de 15 años
VIDEO. Sigue paralizada la facultad de la UNLP tras el incendio: aseguran que fue intencional
La Plata: buscan que los municipales acrediten estar al día con la cuota alimentaria
¡Afortunado en el juego, afortunado en el amor! El Súper Cartonazo por 3.000.000 ya tiene a su primer ganador
“Transferime la plata o te quemo”, la terrible amenaza a un taxista de La Plata
El pedido desesperado de Daniela Celis por la salud de Thiago Medina: "Por su evolución"
Los hinchas de Estudiantes preparan un recibimiento histórico para este jueves ante Flamengo
Martes sin agua en La Plata: a qué barrios afectan las obras de Absa
¿Feriado o no laborable? Cómo se considera el próximo viernes 10 de octubre tras la decisión del Gobierno
Reapareció Mauricio Macri: “Hace un año que no veo a Milei, pero estoy a disposición para ayudar”
Los 10 vikingos más famosos: uno por uno, quiénes fueron y por qué son leyenda
Anuncian un bono para médicos jubilados bonaerenses: de cuánto es y quienes lo cobran
El desalojo de SFP Gonnet se mete en el Concejo: presentan un proyecto para frenarlo
Filosa respuesta de Robertito Funes a Nancy Pazos: "¿Esta fulana quién se cree que es?"
El programa de Jimmy Kimmel volverá tras la suspensión por comentarios sobre Charlie Kirk
El fenómeno Labubu: qué hay detrás del boom mundial que ya es furor en Argentina
Las expensas continúan en alza: entre los encargados y la limpieza
Sepultan el deseo de Trump de censurar a Jimmy Kimmel, que vuelve a la TV
VIDEO. Margarita Stolbizer en EL DIA: "Provincias Unidas está liderado por gobernadores que han sido exitosos"
Otra vez a los jubilados: dos violentos asaltos sacuden a La Plata
Hoy gratis con EL DIA, el Suple de Fútbol Infantil: fotos, tablas, resultados y el color de los chicos
VIDEO. Bibliotecas populares: lugares de saberes y encuentros que alimentan la cultura barrial
El campo mira de reojo las retenciones cero: "No es una medida que estemos festejando"
Avanza la obra del nuevo puente del Arroyo El Gato en la 520
VIDEO. Con los gremios, Kicillof llamó al peronismo a unirse en octubre
Prorrogan la Emergencia Agropecuaria en Buenos Aires: en qué ciudades y cómo se encuentran
Felicidad plena: nació Alaia, la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El expresidente encabezó un encuentro con candidatos del PRO en la sede partidaria de la calle Balcarce. Habló sobre la situación económica, la campaña electoral y su relación con el Presidente
Escuchar esta nota
En un contexto de turbulencia política y económica, Mauricio Macri reapareció en la sede partidaria del PRO para respaldar a los candidatos que competirán en las elecciones de octubre.
“Es un momento para ser muy prudentes. Nunca fui de los que creyeron que ‘cuanto peor, mejor’”, afirmó en un breve contacto con la prensa antes de ingresar a la reunión. El encuentro se realizó a puertas cerradas y marcó el primer movimiento político del expresidente tras la dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires.
Durante el encuentro, Macri pidió cautela frente al escenario económico y destacó el rol del equipo económico del Gobierno. “Estamos en un momento en el cual hay que ser muy prudentes. El Gobierno está enfrentando un desafío cambiario, pero tiene un equipo económico que entiende cómo sortear esta dificultad”, subrayó.
Consultado por su relación con el Presidente, respondió: “Hace más de un año que no hablamos ni lo veo, pero yo siempre estoy a disposición de ayudar a que este país encuentre el rumbo”.
El encuentro fue coordinado por el secretario general del PRO, Facundo Pérez Carletti, candidato a senador por Santiago del Estero. Allí se expuso un panorama electoral de cada distrito y se definieron estrategias de campaña.
Participaron Fernando de Andreis y Antonela Giampieri (CABA); Diego Santilli, María Florencia de Sensi y Javier Sánchez Wrba (PBA); Carlos Hernández (Corrientes); Adriana García (La Pampa); Gisella Talquenca (Mendoza); Melina Valiente y Pablo Klingbeil (Misiones); Juan Martín y Martina Lacour (Río Negro); Facundo Pérez Carletti (Santiago del Estero); Betiana Fernández (Tierra del Fuego); Alicia Fregonese (Entre Ríos); y Ana Clara Romero (Chubut, de forma virtual). También estuvieron Cristian Ritondo y Ezequiel Sabor.
LE PUEDE INTERESAR
Otro fuerte respaldo de Trump a Milei: "Tiene mi completo y total apoyo para la reelección"
Tras la reunión, el PRO publicó un mensaje en redes sociales: “Tenemos candidatos en todo el país que combinan juventud, energía y experiencia en gestión. Llevamos a cada rincón de la Argentina una propuesta seria, de cambio y de futuro porque ese es el camino para salir adelante”.
El vínculo entre Macri y Milei se mantiene frío. “Hace un año que no lo veo”, admitió el exmandatario. Desde la Casa Rosada, sin embargo, buscan tender puentes. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, insistió en abrir un canal de diálogo entre el Presidente y el líder del PRO para fortalecer la coalición en distintos distritos.
Milei también se refirió al tema: “No estamos hablando, pero tampoco es que están cerradas las puertas al diálogo. Las relaciones a veces se enfrían, a veces se profundizan”.
Mientras Macri encabezaba el acto partidario en Balcarce, varios candidatos del PRO participaron días atrás de una cumbre en la quinta de Olivos, donde Milei y su gabinete expusieron la estrategia electoral y los ejes discursivos de campaña.
“El Presidente estaba de muy buen ánimo, informó sobre el trabajo de campaña y estaban todos los ministros para responder dudas”, contó uno de los asistentes.
En esa reunión, Milei anticipó que los próximos meses serán de “fuerte volatilidad” y defendió dos medidas clave: la eliminación temporaria de retenciones para granos y carnes, y el respaldo económico que Estados Unidos anunció para la Argentina.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí