Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles: Celular 5G, TV Led, metegol y más

Espectáculos

El pedido desesperado de Daniela Celis por la salud de Thiago Medina: "Por su evolución"

El pedido desesperado de Daniela Celis por la salud de Thiago Medina: "Por su evolución"
23 de Septiembre de 2025 | 15:16

Escuchar esta nota

Daniela Celis vive un momento muy angustiante desde que su ex, Thiago Medina, sufrió un accidente con su moto. Este lunes, volvió a subir un video a sus redes sociales para agradecer por el acompañamiento y para pedir más apoyo.

"Pensé mucho en hacer este video o no y la verdad es que yo necesito hacerlo porque quiero agradecerles a todos ustedes que oran, que prenden velitas, que me mandan fuerzas. Que sé que están con nosotros, con la familia de Thiago, con las nenas, orando y rezando por él y por su evolución", expresó la ex participante de Gran Hermano.

"Quiero hacerles un pedido desde lo más profundo de mi corazón. Thiago tiene los órganos, los más afectos son sus pulmones y no sé específicamente qué está pasando, no puedo transmitirles con las palabras porque no sé lo que es. Yo necesito que sanen esos pulmones para que él pueda estar lo más pronto posible con nosotras", continuó.

"Creo y sé que los milagros existen y sé que es mucha fe de todos y vamos a lograrlo. Vengo a pedir que recemos y oremos por los pulmones de Thiago", dijo Daniela Celis. Antes del video, escribió en sus redes sociales un posteo donde hablaba de las novedades sobre la salud de Thiago, luego de la cirugía a la que fue sometido: "Continúa con respirador, sedado, en terapia intensiva, sigue con antibióticos... El foco está en sus pulmones". 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Nuevo parte médico de Thiago Medina: "El foco está en sus pulmones"

Thiago Medina permanece sedado y con asistencia respiratoria: sus pulmones son el órgano "más afectado"

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El dólar oficial baja $55, cae el blue y el Riesgo País retrocede y queda cerca de los 1000 puntos

El desalojo de SFP Gonnet se mete en el Concejo: presentan un proyecto para frenarlo

Alan Lescano: más allá de rumores no hay chances de venta

¿Feriado o no laborable? Cómo se considera el próximo viernes 10 de octubre tras la decisión del Gobierno

Los 10 vikingos más famosos: uno por uno, quiénes fueron y por qué son leyenda

VIDEO.- Tensión, alarma y clases suspendidas en la Facultad de Económicas por un incendio en plena noche

Filosa respuesta de Robertito Funes a Nancy Pazos: "¿Esta fulana quién se cree que es?"

El fenómeno Labubu: qué hay detrás del boom mundial que ya es furor en Argentina
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Defensa y Justicia

VIDEO.- Con la mente en la Copa, Estudiantes volvió al triunfo

VIDEO.- Tensión, alarma y clases suspendidas en la Facultad de Económicas por un incendio en plena noche

¿Feriado o no laborable? Cómo se considera el próximo viernes 10 de octubre tras la decisión del Gobierno

El desalojo de SFP Gonnet se mete en el Concejo: presentan un proyecto para frenarlo

La habilitación de Plata generó más molestias

VIDEO. Sigue paralizada la facultad de la UNLP tras el incendio: aseguran que fue intencional

Alan Lescano: más allá de rumores no hay chances de venta
Últimas noticias de Espectáculos

El programa de Jimmy Kimmel volverá tras la suspensión por comentarios sobre Charlie Kirk

Por sus hijos: la ofensiva legal que prepara Benjamín Vicuña contra la China Suárez, los detalles  

Felicidad plena: nació Alaia, la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova

Amoroso gesto de Nicki Nicole con Lamine Yamal por no llegar a ganar el Balón de Oro
La Ciudad
“Brazilian Day”: el festival más popular de la comunidad brasileña en La Plata llega a Plaza Moreno
Avanza la obra del nuevo puente del Arroyo El Gato en la 520
¡Afortunado en el juego, afortunado en el amor! El Súper Cartonazo por 3.000.000 ya tiene a su primer ganador 
Martes sin agua en La Plata: a qué barrios afectan las obras de Absa
VIDEO. Sigue paralizada la facultad de la UNLP tras el incendio: aseguran que fue intencional
Policiales
Otro episodio dramático en La Plata: le dieron dos balazos a un adolescente de 15 años
Otra vez a los jubilados: dos violentos asaltos sacuden a La Plata
Robo planificado y horas de angustia para Pampita
“Transferime la plata o te quemo”, la terrible amenaza a un taxista de La Plata
Sustraen cables y causan destrozos en una escuela
Deportes
Los hinchas de Estudiantes preparan un recibimiento histórico para este jueves ante Flamengo
VIDEO.- Con la mente en la Copa, Estudiantes volvió al triunfo
Esperando al “Fla” se dio el gusto triunfal en UNO
Alan Lescano: más allá de rumores no hay chances de venta
La habilitación de Plata generó más molestias
Información General
¿Feriado o no laborable? Cómo se considera el próximo viernes 10 de octubre tras la decisión del Gobierno
Los 10 vikingos más famosos: uno por uno, quiénes fueron y por qué son leyenda
Prorrogan la Emergencia Agropecuaria en Buenos Aires: en qué ciudades y cómo se encuentran
El fenómeno Labubu: qué hay detrás del boom mundial que ya es furor en Argentina
Donantes de médula ósea: La Plata lidera el ranking nacional

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla