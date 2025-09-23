Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

El programa de Jimmy Kimmel volverá tras la suspensión por comentarios sobre Charlie Kirk

El programa de Jimmy Kimmel volverá tras la suspensión por comentarios sobre Charlie Kirk
23 de Septiembre de 2025 | 15:09

El programa nocturno estadounidense “Jimmy Kimmel Live!” se volverá a ver por a la cadena de televisión ABC, casi una semana después de haber sido suspendido por los comentarios de su presentador sobre el asesinato del activista conservador e influencer Charlie Kirk, informó el gigante del entretenimiento The Walt Disney Company.

“El pasado miércoles, tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar inflamar aún más una situación tensa en un momento de mucha emoción para nuestro país”, señaló Disney en un comunicado.

La casa matriz de la ABC añadió: “Hemos pasado los últimos días manteniendo conversaciones profundas con Jimmy y, tras ellas, llegamos a la decisión de que el programa vuelva el martes”. En su monólogo del 15 de septiembre, Kimmel sugirió que Tyler Robinson, el sospechoso del asesinato de Kirk, podría haber sido un republicano pro-Trump.

“La pandilla MAGA (está) tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacar rédito político”, afirmó Kimmel.

La suspensión de ABC, que fue rápidamente elogiada por la Administración Trump, generó, sin embargo, un amplio rechazo entre estrellas y sindicatos de Hollywood. Más de 400 famosos, incluidos Tom Hanks y Jennifer Aniston, firmaron una carta abierta de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en apoyo a Kimmel.

 

