José Sosa y un consejo para los pibes de Estudiantes: "Tienen que sostenerse con constancia, trabajo y humildad"

Luego del triunfo valioso y aliviante por 1 a 0 ante Defensa y Justicia en UNO, que le permite a Estudiantes escalar hacia los primeros puestos de la Tabla Anual, José Sosa resaltó el enfoque del equipo a pesar de tener por delante el encuentro más importante del año el próximo jueves. Además, sobre la presencia de varios juveniles en el equipo, valoró los debuts y desde su experiencia les dejó una serie de recomendaciones.

Sobre la victoria por la mínima , el "Principito" analizó: "Nos posicionaba y nos daba la oportunidad con la victoria de estar mejor y de sumar en la Tabla Anual. Entonces, tratamos de aislarnos un poquito de lo que era el jueves, más allá de que la gente ansiosa, venimos sintiendo esa ansiedad, que va a estar muy lindo. Pero a nosotros que nos tocó jugar, en la mayoría los que no veníamos teniendo los minutos, el entrenador confía en nosotros y nosotros tenemos que responder dentro de la cancha".

En esa línea, sobre el debut de Máximo Desábato y Matías Magdaleno, aconsejó: "Que sigan, porque es difícil llegar, pero después viene un camino donde también tienen que sostenerlo con constancia, con trabajo y con humildad. Ellos vienen trabajando bien y son momentos que ellos los tienen que aprovechar y si es con una victoria mucho mejor porque van a van a tener muchas más ganas de seguir mejorando".

Asimismo, al hacer énfasis en el debut de Desábato -hijo de Leando "Chavo" Desábato- profundizó las sensaciones de jugar con el padre y ahora con el hijo: "Son situaciones que no son normales, también algunos de los dirigentes que fueron compañeros míos, y a mí me pone contento porque es una manera también de de sentirme de que yo me exijo y trato de estar a la altura. A veces toca, a veces no, uno lo puede hacer a veces mejor, pero se trata de que los chicos tomen ese ejemplo, de que más allá de la edad o de las circunstancias".

"Uno sigue tratando de mejorar, de adaptarse también a ellos porque son el el futuro del club y la verdad me da mucha felicidad. No hablé todavía con con el padre, así que ya lo voy a hablar. Son 300 partidos para esta camisa", concluyó.