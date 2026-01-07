Terrible accidente del Tren Roca a La Plata: una formación partió al medio un camión
El Tren Roca a La Plata se encuentra con servicio limitado por un terrible accidente a la altura de la estación Plátanos. Una formación colisionó con un camión y el conductor estaría grave.
El tren que se dirigía a La Plata chocó con el vehículo de gran porte en Mitre y 39, de la localidad bonaerense. “El chofer estaba muy grave”, indicaron testigos de la escena respecto al camionero.
En este sentido, los usuarios que volvían a la capital de la Provincia fueron evacuados de la formación. Poco antes de las 22 hs, deben encontrar alternativas para poder regresar.
En tanto, desde Trenes Argentinos indicaron que el Roca a La Plata se encuentra con servicio limitado “entre Plaza Constitución y Berazategui (Vía circuito) por colisión con vehículo en Plátanos”.
