Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo ahora se juega por $4.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

Terrible accidente del Tren Roca a La Plata: una formación partió al medio un camión

Terrible accidente del Tren Roca a La Plata: una formación partió al medio un camión
7 de Enero de 2026 | 21:40

Escuchar esta nota

El Tren Roca a La Plata se encuentra con servicio limitado por un terrible accidente a la altura de la estación Plátanos. Una formación colisionó con un camión y el conductor estaría grave. 

El tren que se dirigía a La Plata chocó con el vehículo de gran porte en Mitre y 39, de la localidad bonaerense. “El chofer estaba muy grave”, indicaron testigos de la escena respecto al camionero. 

En este sentido, los usuarios que volvían a la capital de la Provincia fueron evacuados de la formación. Poco antes de las 22 hs, deben encontrar alternativas para poder regresar. 

En tanto, desde Trenes Argentinos indicaron que el Roca a La Plata se encuentra con servicio limitado “entre Plaza Constitución y Berazategui (Vía circuito) por colisión con vehículo en Plátanos”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sorpresivo piquete y caos en la Autopista La Plata: automóviles "atrapados" y kilómetros de colas

Alerta “Amarillo” en La Plata por fuertes vientos y crecida del Río de la Plata: las recomendaciones

Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas

Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios
+ Leidas

Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas

¿Privatizan 5 hospitales bonaerenses? Cuáles son y cómo es el modelo que busca implementar Milei

Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios

Con el escudo nuevo y estreno de indumentaria, Estudiantes comenzó la pretemporada en City Bell

Ser turista en La Plata: las joyas ignoradas por propios y ajenos

Muerte y destrucción en Venezuela: lo que dejó el ataque de EE UU

¿Cómo sigue el futuro de Cristian Medina?

Gimnasia apuesta todo al nueve: va a fondo por Cóccaro, la prioridad en el mercado
Últimas noticias de La Ciudad

Sorpresivo piquete y caos en la Autopista La Plata: automóviles "atrapados" y kilómetros de colas

Alerta “Amarillo” en La Plata por fuertes vientos y crecida del Río de la Plata: las recomendaciones

Basural a cielo abierto en San Carlos

VIDEO. Hazaña en aguas abiertas: un berissense cruzó a nado el Río de la Plata
Deportes
VIDEO. Gimnasia presentó a Nacho Miramón: "Es una buena oportunidad para dar lo mejor de mí"
El platense Tomás Etcheverry cayó ante Musetti y se despidió del ATP de Hong Kong
Con el escudo nuevo y estreno de indumentaria, Estudiantes comenzó la pretemporada en City Bell
Se viene la Copa Miguel Ángel Russo: ¿dónde se jugará y entre quiénes?
El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?
Policiales
Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero
VIDEO. Veinte cuadras a fondo en otra espectacular persecución en La Plata
La Plata: se le "quemaron los huevos" y provocó el incendió del departamento
Macabro hallazgo en pleno centro de La Plata: encontraron restos óseos humanos en la vía pública
VIDEO.- Dantesca persecución en la Av. 122: un policía en bicicleta, aprehendidos y motos robadas secuestradas
Información General
Abandonan a un recién nacido en un tacho de basura en San Martín: “Con el cordón umbilical y bolsas encima”
Gripe H3N2 en Argentina: detectan nueve casos de la "supergripe" en cinco provincias
Supergripe H3N2: un virus que no viajó y está acá
Hantavirus: murió un adolescente en la Provincia
Retiran leches para bebés de Nestlé por contaminación
Espectáculos
Puso la cara: Griselda Siciliani enfrentó los rumores de infidelidad de Luciano Castro
Inesperada guerra entre Hilary Duff y Ashley Tisdale: “Egocéntrica” y “Tóxica”
Evelyn Botto y Fede Bal a corazón abierto con Carmen Barbieri: “Estamos compartiendo un lindo momento”
Romina Gaetani habló tras denunciar a su ex por violencia de género: “Aún lo amo y sufro”
Escándalo en Punta del Este: fuerte pelea entre Martín Demichelis y su novia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla