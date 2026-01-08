¡Atención! Cortan hasta el domingo un ingreso a la Autopista sentido a La Plata

Trump afirmó que Estados Unidos podría controlar Venezuela durante años y no descartó una visita
Se trata de un acceso de Avellaneda que permanecerá restringido desde hoy en el horario de 22 a 04
El ingreso de la Autopista en sentido hacia La Plata desde el acceso sudeste del kilómetro 11.5, a la altura del Parque Comercial de Avellaneda, permanecerá cerrado entre hoy y el sábado 10 de enero inclusive con motivo de la realización de obras, según informó la empresa AUBASA.
Cabe destacar que esta medida regirá en el horario de 22 a 04. En ese lapso, los conductores si bien no tendrán acceso a la traza desde ese sector sí podrán hacerlo desde la subida de la localidad de Bernal.
El primer gran recambio de la quincena de enero ya se hace sentir en las rutas bonaerenses. Desde las primeras horas de este jueves, miles de turistas iniciaron el desplazamiento hacia los principales balnearios, generando un flujo vehicular intenso que triplica el movimiento de regreso hacia la Capital Federal.
La principal vía de conexión con Mar del Plata registra un ritmo intenso. Según los datos de AUBASA obtenidos entre las 08:00 y las 09:00 hs, por el puesto de Samborombón circularon 1.236 vehículos por hora con sentido hacia el sur, mientras que en sentido opuesto solo se contabilizaron 443.
Más adelante, en el puesto de Maipú, el caudal se estabiliza en 393 autos por hora, lo que refleja la distribución del tránsito hacia otras localidades balnearias en los empalmes previos.
Para quienes optaron por la ruta interbalnearia, el panorama es de "marcha lenta". En el puesto de La Huella, el registro marcó 820 vehículos por hora hacia la costa.
Sin embargo, el dato clave para los conductores este jueves es la persistencia de inconvenientes en el acceso a Pinamar. Tras el grave derrame cloacal y la posterior rotura del asfalto ocurridos a principios de semana entre los kilómetros 393 y 396, el tránsito continúa afectado.
Aunque se habilitaron desvíos, las autoridades recomiendan circular con extrema precaución por la zona de Ostende y Valeria del Mar, donde se concentran las mayores demoras.
Restricción de camiones: Se recuerda que rige la veda para el tránsito pesado en los corredores turísticos durante la mañana de hoy para facilitar el flujo de vehículos livianos.
Aumentos en peajes: Cabe destacar que desde el pasado sábado rige el nuevo cuadro tarifario con incrementos de hasta un 10% en las estaciones de la Autovía 2 y Ruta 11.
Estado de las rutas: Se reporta visibilidad reducida en algunos tramos del corredor por bancos de neblina matinales, por lo que se pide mantener las luces bajas encendidas y respetar las distancias de frenado.
