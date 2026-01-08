Escándalo en Punta del Este: entre petardos y pan dulce discutieron fuerte Pampita y Kun Agüero

Como cada verano, Punta del Este se llenó de famosos argentinos desde fines de diciembre. Otra vez, la ciudad costera uruguaya fue el epicentro de muchas figuras importantes, entre ellas, Wanda Nara, Evangelina Anderson, Zaira, Martín Demichelis y Pampita con su familia.

Pero, según informó Pepe Ochoa, Carolina Ardohain habría protagonizado un escándalo en su barrio de José Ignacio.

"Ella estaba con los petardos que no paraba, técnicamente no se podía", explicó Pepe Ochoa sobre Pampita.

"Mientras tanto, el Kun Agüero, vecino en ese momento de la modelo, se molestó con la situación porque una amiga de él estaba indignada con lo que estaba escuchando, más que nada por los animales y las personas a las que podría afectar el ruido", señaló en su relato Pepe Ochoa, mientras que agregó: "La novia del Kun y la amiga le empezaron a quemar el bocho a él para que le diga a Pampita que pare".

Entonces, según la información de Pepe Ochoa, el Kun Agüero se comunicó con Pampita para hacerle ese pedido, pero no tuvo un buen resultado luego de un diálogo no muy amable.

"Ella no le dio bola y, a manera de perdón, se apersonó Martín Pepa a la casa de él con un pan dulce y un champagne", aseguraron en la tele.