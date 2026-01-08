Quién era la mujer que murió baleada por un agente de migraciones en Minneapolis

Trump afirmó que Estados Unidos podría controlar Venezuela durante años y no descartó una visita
Fue identificada Renee Nicole Good, de 37 años. "Probablemente estaba aterrada", señaló la madre
La ciudad de Minneapolis se preparaba para de nuevas manifestaciones este jueves contra la policía migratoria, tras la muerte a tiros de una mujer durante un operativo, un hecho que desató la indignación de los residentes y autoridades locales.
La mujer, identificada por medios locales como Renee Nicole Good, de 37 años, murió tras recibir varios disparos cuando aparentemente intentaba alejarse en su vehículo de los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes se encontraban junto a su auto y afirmaron que les bloqueaba el paso.
Las imágenes del incidente muestran a un agente de ICE intentando abrir la puerta del auto de la mujer, que intenta alejarse antes de que otro agente disparara tres veces de frente contra la camioneta Honda Pilot.
El vehículo chocó contra otros autos estacionados, mientras los horrorizados transeúntes lanzaban insultos a los agentes federales.
La madre de Good, Donna Ganger, dijo al Minnesota Star Tribune que su hija "probablemente estaba aterrada" al momento del incidente y que no buscaba enfrentamientos con agentes del ICE.
Good era madre, poeta y amante del cine. Estudió escritura creativa en la Universidad Old Dominion, en Norfolk, Virginia.
El gobierno del presidente Donald Trump se apresuró a afirmar que Good había intentado matar a los agentes atropellándolos, una postura que fue rechazada por el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, que la calificó de "mierda", y pidió al ICE abandonar la ciudad.
El incidente se produjo durante una protesta contra las medidas impuestas por Trump contra la migración en esa ciudad del estado de Minnesota. Miles de manifestantes salieron a las calles de Minneapolis tras el tiroteo, portando carteles que decían "Fuera ICE de MPLS", mientras convocaban a varias protestas similares contra ICE este jueves, frente a un edificio del gobierno federal y en otros puntos de la ciudad.
