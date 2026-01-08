Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí hoy la tarjeta del Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $4.000.000 y línea de $300.000

El Mundo

Quién era la mujer que murió baleada por un agente de migraciones en Minneapolis

Fue identificada Renee Nicole Good, de 37 años. "Probablemente estaba aterrada", señaló la madre

Quién era la mujer que murió baleada por un agente de migraciones en Minneapolis
8 de Enero de 2026 | 09:13

Escuchar esta nota

La ciudad de Minneapolis se preparaba para de nuevas manifestaciones este jueves contra la policía migratoria, tras la muerte a tiros de una mujer durante un operativo, un hecho que desató la indignación de los residentes y autoridades locales.

La mujer, identificada por medios locales como Renee Nicole Good, de 37 años, murió tras recibir varios disparos cuando aparentemente intentaba alejarse en su vehículo de los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes se encontraban junto a su auto y afirmaron que les bloqueaba el paso.

Las imágenes del incidente muestran a un agente de ICE intentando abrir la puerta del auto de la mujer, que intenta alejarse antes de que otro agente disparara tres veces de frente contra la camioneta Honda Pilot.

El vehículo chocó contra otros autos estacionados, mientras los horrorizados transeúntes lanzaban insultos a los agentes federales.

La madre de Good, Donna Ganger, dijo al Minnesota Star Tribune que su hija "probablemente estaba aterrada" al momento del incidente y que no buscaba enfrentamientos con agentes del ICE.

Good era madre, poeta y amante del cine. Estudió escritura creativa en la Universidad Old Dominion, en Norfolk, Virginia.

LE PUEDE INTERESAR

Fase por fase: cómo es el plan de EE UU para “estabilizar” a Venezuela

LE PUEDE INTERESAR

Un agente de inmigración mató a una mujer durante un operativo en Minneapolis

El gobierno del presidente Donald Trump se apresuró a afirmar que Good había intentado matar a los agentes atropellándolos, una postura que fue rechazada por el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, que la calificó de "mierda", y pidió al ICE abandonar la ciudad.

El incidente se produjo durante una protesta contra las medidas impuestas por Trump contra la migración en esa ciudad del estado de Minnesota. Miles de manifestantes salieron a las calles de Minneapolis tras el tiroteo, portando carteles que decían "Fuera ICE de MPLS", mientras convocaban a varias protestas similares contra ICE este jueves, frente a un edificio del gobierno federal y en otros puntos de la ciudad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Un agente de inmigración mató a una mujer durante un operativo en Minneapolis
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El relato de una “traición”: un empresario de La Plata fue despojado de US$ 250 mil

¿Se viene la ciclogénesis a La Plata? La lluvia no llegó, el jueves arrancó fresco y hay amenaza para el finde

Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados

Trabajo exprés: el Pincha volvió y tendrá solo 10 entrenamientos

VIDEO.- Barrios de La Plata, casi aislados: la escasa frecuencia de los micros, un drama

Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite

El barigüí, un visitante de verano que "muerde" con todo en La Plata: ardor, fiebre y otros síntomas

Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero
+ Leidas

Ya se pueden solicitar los subsidios de luz y gas: quiénes pueden pedirlos y cómo es el trámite

Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite

Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados

El relato de una “traición”: un empresario de La Plata fue despojado de US$ 250 mil

El barigüí, un visitante de verano que "muerde" con todo en La Plata: ardor, fiebre y otros síntomas

Por Ayala, Estudiantes cobraría casi un millón de dólares

Trabajo exprés: el Pincha volvió y tendrá solo 10 entrenamientos

El Lobo logró la continuidad de Giampaoli
Últimas noticias de El Mundo

Trump ordena la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales

Trump afirmó que Estados Unidos podría controlar Venezuela durante años y no descartó una visita

Fase por fase: cómo es el plan de EE UU para “estabilizar” a Venezuela

Un agente de inmigración mató a una mujer durante un operativo en Minneapolis
Policiales
Pese a intentos por salvarlo, murió el chico de 15 años que presentaba signos de ahorcamiento
Falsos repartidores asaltaron a un delivery y le robaron la moto en La Plata
El relato de una “traición”: un empresario de La Plata fue despojado de US$ 250 mil
Ringuelet, un barrio en alerta que pide a gritos más seguridad
Un jubilado de Tolosa se quedó sin sus ahorros
Información General
"Riesgo extremo" por incendios en la Provincia: el mapa de las regiones más complicadas
Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite
Los Tamagotchi cumplen 30 años y todavía siguen causando furor
Los números de la suerte del jueves 8 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Abandonan a un recién nacido en un tacho de basura en San Martín: “Con el cordón umbilical y bolsas encima”
Deportes
Nacho Miramón, el 5 que quería la gente del Lobo: "Estoy muy contento"
Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados
El Lobo logró la continuidad de Giampaoli
La pileta de Estancia y los arreglos en el polideportivo
Trabajo exprés: el Pincha volvió y tendrá solo 10 entrenamientos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla