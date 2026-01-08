Falsos repartidores asaltaron a un delivery y le robaron la moto en La Plata

Un violento hecho de inseguridad se registró anoche en el Barrio El Mondongo de La Plata, donde un repartidor fue asaltado por delincuentes que se hicieron pasar por trabajadores de delivery. El episodio ocurrió en calle 117 entre 64 y 65, cuando la víctima realizaba una entrega.

Según informaron las fuentes a EL DIA, uno de los malvivientes circulaba en una motocicleta y llevaba puesta una mochila de la empresa “Pedidos Ya”, lo que no despertó sospechas en un primer momento. Sin embargo, al descender del rodado, el delincuente extrajo un arma de fuego y amenazó al repartidor, obligándolo a entregar su motocicleta.

En tanto, los asaltantes se dieron a la fuga con el vehículo robado, una moto marca Honda de color azul, generando preocupación entre los vecinos de la zona, que volvieron a reclamar mayor presencia policial ante la reiteración de hechos delictivos.

De acuerdo a lo que pudo saber este medio, tras un rápido operativo policial desplegado luego del robo, la víctima logró recuperar su motocicleta en la zona de la avenida 52, en la localidad de Los Hornos. Hasta el momento no se informó sobre detenidos, aunque la investigación continúa para dar con los responsables.