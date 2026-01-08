Todo por el petróleo: EE UU administrará el crudo venezolano “indefinidamente”
Todo por el petróleo: EE UU administrará el crudo venezolano “indefinidamente”
Trabajo exprés: el Pincha volvió y tendrá solo 10 entrenamientos
El relato de una “traición”: un empresario despojado de US$ 250 mil
Barrios casi aislados: la escasa frecuencia de los micros, un drama
Ser turista en La Plata: joyas ignoradas por propios y ajenos
Un banco chino prestó plata para que el Gobierno cancele deuda
VIDEO. Hazaña en aguas abiertas: un berissense cruzó a nado el Río de la Plata
En pleno escándalo, disolvieron tres empresas fantasma ligadas a la AFA
Nombres en danza, otra reunión y contactos por la conducción del PJ
El agro va a una cosecha récord, pero igual entrarán menos dólares
Nación avanzaría con la privatización de cinco hospitales en la Provincia
Revés para Cristina: le patearon para adelante el pedido de tener más visitas
El Gobierno vuelve a la carga contra intendentes y amenaza con denuncias
Ringuelet, un barrio en alerta que pide a gritos más seguridad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con Eduardo Domínguez a la cabeza, el grupo regresó a las prácticas pero no habrá mucho tiempo para planificar: apenas dos semanas antes de debutar ante Ituzaingó por la Copa Argentina
Estudiantes está de regreso. Se acabaron las minivacaciones del plantel, que ayer por la mañana se reencontró en el Country Club de City Bell para darle inicio a una pretemporada de verano que será de las más atípicas de los últimos años. O más rara de todas sin lugar a dudas.
Es que en el momento del trabajo fuerte, cuando los jugadores tienen que sumar cargas para el resto de la temporada (se ven los trabajos de los jugadores de Riestra en la playa de Mar del Plata con turnos extenuantes de entrenamiento), los del Pincha tendrán apenas diez días antes de jugar su primer partido oficial: el lunes 19 de enero contra Ituzaingó por la Copa Argentina en la cancha de Banfield.
En realidad el torneo será atípico también, porque al tener 30 equipos en Primera e interrumpir la temporada a mitad de año por el Mundial de EE.UU, México y Canadá, a la Liga Profesional no le quedó otro remedio que apretar las fechas y no solo Estudiantes sino que todos los demás equipos jugarán un maratón de partidos en enero y febrero: doce fechas en poco más de un mes. Por eso los que juegan Copa Libertadores tendrán que asumir el compromiso de jugar la primera competencia ahora.
El debut será el 19 de enero, es decir con 13 días por delante y solo 10 de entrenamiento. El plantel trabajó ayer por la mañana, modalidad que repetirá hoy, mañana y el sábado, cuando quedará liberado hasta el lunes. En esta primera semana el único día de doble turno será mañana: luego habrá cena y concentración.
La próxima semana está estipulado que de lunes a sábado se entrenará por la mañana (siempre a las 8:30 horas), con un trabajo en campo a las 11 y triple turno todos los días menos miércoles y sábado. Otra vez tendrán esa noche libre y el domingo 18 se reencontrarán en el Country para jugar al día siguiente.
No está definido qué equipo utilizará Eduardo Domínguez ante el León del Oeste ya que podría presentar uno con varios juveniles o futbolistas que no terminaron el año como titulares. Hay que tener en cuenta que cuatro días después tendrá que debut en el Apertura visitando a Independiente en Avellaneda. Sí, todo muy apretado, sin tiempo ni para pestañar.
LE PUEDE INTERESAR
Por Ayala cobraría casi un millón de dólares
LE PUEDE INTERESAR
Advíncula rescindió y volverá al fútbol peruano
Los jugadores del último campeón estuvieron todos menos Román Gómez que viajó a Brasil para realizarse la revisión médica en Bahía, equipo que jugará el repechaje de la Copa Libertadores y está terminando de armar a su nuevo plantel 2026. Por eso el lateral fue el único ausente.
En cambio si estuvieron Cristian Medina y Lucas Alario. El primero se irá de manera inminente rumbo a Brasil también para sumarse a Botafogo pero la negociación la está llevando el grupo que lo compró a Boca y nada tiene que ver Estudiantes. El delantero tiene intenciones de seguir en el Pincha y el ok del entrenador pero algunas versiones periodísticas se empecinan en darle salida.
De los juveniles la novedad fue la presencia de Luca Arfarás, delantero con gol y de muy buen primer semestre en Reserva. Realizará la pretemporada con la Primera. En cambio el defensor Máximo Desábato, que ya debutó en el partido contra Defensa y Justicia regresó a los entrenamientos con el plantel que comanda Jonatan Schunke. De momento seguirá allí hasta que se produzca alguna baja de centrales arriba.
Mientras tanto el arquero Matías Mansilla, que rescindirá su contrato con Atlético Tucumán y extendió un año con Estudiantes, no se sumó a los entrenamientos porque en breve será el arquero de Unión de Santa Fe y se sumará a la pretemporada Tatengue.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí