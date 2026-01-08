Trabajo exprés: el Pincha volvió y tendrá solo 10 entrenamientos

Estudiantes está de regreso. Se acabaron las minivacaciones del plantel, que ayer por la mañana se reencontró en el Country Club de City Bell para darle inicio a una pretemporada de verano que será de las más atípicas de los últimos años. O más rara de todas sin lugar a dudas.

Es que en el momento del trabajo fuerte, cuando los jugadores tienen que sumar cargas para el resto de la temporada (se ven los trabajos de los jugadores de Riestra en la playa de Mar del Plata con turnos extenuantes de entrenamiento), los del Pincha tendrán apenas diez días antes de jugar su primer partido oficial: el lunes 19 de enero contra Ituzaingó por la Copa Argentina en la cancha de Banfield.

En realidad el torneo será atípico también, porque al tener 30 equipos en Primera e interrumpir la temporada a mitad de año por el Mundial de EE.UU, México y Canadá, a la Liga Profesional no le quedó otro remedio que apretar las fechas y no solo Estudiantes sino que todos los demás equipos jugarán un maratón de partidos en enero y febrero: doce fechas en poco más de un mes. Por eso los que juegan Copa Libertadores tendrán que asumir el compromiso de jugar la primera competencia ahora.

El debut será el 19 de enero, es decir con 13 días por delante y solo 10 de entrenamiento. El plantel trabajó ayer por la mañana, modalidad que repetirá hoy, mañana y el sábado, cuando quedará liberado hasta el lunes. En esta primera semana el único día de doble turno será mañana: luego habrá cena y concentración.

La próxima semana está estipulado que de lunes a sábado se entrenará por la mañana (siempre a las 8:30 horas), con un trabajo en campo a las 11 y triple turno todos los días menos miércoles y sábado. Otra vez tendrán esa noche libre y el domingo 18 se reencontrarán en el Country para jugar al día siguiente.

No está definido qué equipo utilizará Eduardo Domínguez ante el León del Oeste ya que podría presentar uno con varios juveniles o futbolistas que no terminaron el año como titulares. Hay que tener en cuenta que cuatro días después tendrá que debut en el Apertura visitando a Independiente en Avellaneda. Sí, todo muy apretado, sin tiempo ni para pestañar.

Los jugadores del último campeón estuvieron todos menos Román Gómez que viajó a Brasil para realizarse la revisión médica en Bahía, equipo que jugará el repechaje de la Copa Libertadores y está terminando de armar a su nuevo plantel 2026. Por eso el lateral fue el único ausente.

En cambio si estuvieron Cristian Medina y Lucas Alario. El primero se irá de manera inminente rumbo a Brasil también para sumarse a Botafogo pero la negociación la está llevando el grupo que lo compró a Boca y nada tiene que ver Estudiantes. El delantero tiene intenciones de seguir en el Pincha y el ok del entrenador pero algunas versiones periodísticas se empecinan en darle salida.

De los juveniles la novedad fue la presencia de Luca Arfarás, delantero con gol y de muy buen primer semestre en Reserva. Realizará la pretemporada con la Primera. En cambio el defensor Máximo Desábato, que ya debutó en el partido contra Defensa y Justicia regresó a los entrenamientos con el plantel que comanda Jonatan Schunke. De momento seguirá allí hasta que se produzca alguna baja de centrales arriba.

Mientras tanto el arquero Matías Mansilla, que rescindirá su contrato con Atlético Tucumán y extendió un año con Estudiantes, no se sumó a los entrenamientos porque en breve será el arquero de Unión de Santa Fe y se sumará a la pretemporada Tatengue.