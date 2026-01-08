Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Trump afirmó que Estados Unidos podría controlar Venezuela durante años y no descartó una visita

Dijo que el nuevo gobierno "nos está dando todo lo que consideramos necesario"

8 de Enero de 2026 | 09:32

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos podría controlar Venezuela y explotar sus reservas de petróleo durante años, tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

En declaraciones al diario New York Times, el mandatario republicano dijo respecto a cuánto tiempo cree que Washington mantendrá un control directo sobre el país sudamericano que "sólo el tiempo lo dirá".

Y cuando le preguntaron si hablaba de tres meses, seis meses o un año, Trump respondió: "Diría que mucho más".

A la vez que remarcó que la reconstruirán “de una forma muy rentable”. "Vamos a usar el petróleo y vamos a hacernos con petróleo", señaló Trump, quien señaló que “estamos bajando ‌los precios del petróleo y vamos a estar dando dinero a Venezuela, que necesita desesperadamente".

Además, al hablar del gobierno interino del país llevado a cabo por Delcy Rodríguez, dijo: “Nos está dando todo lo que consideramos necesario", y agregó que “creo que en algún momento será seguro” cuando se le preguntó sobre la posibilidad de visitar Venezuela.

Las declaraciones de Trump fueron horas después de que funcionarios de la administración anunciaran que Estados Unidos planea asumir el control de la venta del petróleo venezolano de forma indefinida, como parte de un plan de tres fases que el secretario de Estado, Marco Rubio, describió a los miembros del Congreso.

Washington ha exigido al nuevo gobierno, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, acceso total a la explotación de las inmensas reservas venezolanas.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, dijo previamente que Washington controlará las ventas de petróleo venezolano "indefinidamente".

En tanto, se indicó que, si bien los legisladores republicanos apoyaron las acciones de la administración, los demócratas reiteraron sus advertencias de que Estados Unidos se encaminaba hacia una intervención internacional prolongada sin una autoridad legal clara.

Fuerzas estadounidenses derrocaron al presidente Nicolás Maduro el 3 de enero y se lo llevaron a Nueva York, bajo acusaciones de narcotráfico.

