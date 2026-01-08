Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |ESTARÁ UN AÑO MÁS EN EL MENS SANA

El Lobo logró la continuidad de Giampaoli

Se destrabó la negociación y el defensor seguirá siendo un pilar clave en la defensa. Además el club sigue negociando por Cóccaro

El Lobo logró la continuidad de Giampaoli

Renzo Giampaoli seguirá un año más en Gimnasia / Web

8 de Enero de 2026 | 03:17
Edición impresa

Finalmente hubo final feliz para Gimnasia, ya que Renzo Giampaoli continuará en el Lobo por un año más. Se destrabaron las negociaciones y el defensor seguirá siendo parte del equipo dirigido por Fernando Zaniratto.

Pese a que en un momento, la negociación estaba en stand by, ayer el Lobo llegó a un acuerdo con el Xeneize, club dueño del pase del defensor. Finalmente arregló otro préstamo por un año.

De esta manera, Giampaoli seguirá siendo un pilar fundamental para la defensa de Gimnasia, más allá de que existió el interés de Nacional de Uruguay en incorporarlo.

Durante el 2025, Giampaoli disputó 24 partidos con la camiseta de Gimnasia. Luego de no haber tenido tanto protagonismo en el primer semestre, Giampaoli se asentó en la segunda parte del año. Sobre todo, desde la llegada de Zaniratto.

Sin dudas, Giampaoli y Martínez será la dupla central que saldrá a jugar el estreno del Apertura ante Racing en el Bosque, el sábado 24 a las 19.30.

Con la continuidad de Giampaoli abrochada, la idea del Lobo es no sumar más gente en la defensa y apostar por los futbolistas que hay actualmente junto con la proyección de juveniles.

LA SITUACIÓN DEL MERCADO

En lo que respecta a las salidas, Gastón Suso seguirá su carrera en Atlético Tucumán. Tras ser capitán del equipo en varios partidos del 2025 y luego perder terreno con Zaniratto, el zaguero decidió sumar minutos en otro lado.

Rescindirá su contrato con el Lobo y se irá libre al elenco tucumano, que deberá sumar puntos para no sufrir con los promedios durante el año.

Ayer, Suso tuvo la última práctica en el Lobo y se despidió de sus compañeros, ya que en las próximas horas, viajará a Tucumán para sumarse a su nuevo equipo.

Durante su paso por el mens sana, Suso disputó 29 partidos (2468 minutos disputados), en donde convirtió un solo tanto. Además, sufrió una expulsión.

Por su parte, el que viajó a Uruguay fue Juan Pintado, luego de abrochar con Nacional un préstamo por un año. El lateral jugará Copa Libertadores con el elenco de Montevideo.

Después en lo que respecta a los refuerzos, el nombre por el que apuesta fuerte Gimnasia es Matías Cóccaro, para reforzar la delantera. El club aguarda la respuesta del uruguayo, ya que Huracán también está en la pelea y le realizó una nueva oferta para que vuelva al club. Además, existe un interés de Newell’s en sumarlo también.

El atacante viene de rescindir su vínculo con el CF Montreal de la MLS, por lo que prioriza volver a jugar en el fútbol argentino. Cabe destacar que conoce al Director Deportivo albiazul, Germán Brunati, por su estadía en el Montevideo City Torque y también porque Brunati fue clave en la llegada de Cóccaro al Atlas de México.

Más allá de la expectativa porque el Zorro le de una una buena respuesta al Lobo, sabe que la competencia con el Globo no será sencilla, ya que estuvo varios años en ese club y también es querido por sus hinchas. Por lo pronto, en las próximas horas podría darse el desenlace de esta novela, ya que la idea de Cóccaro es sumarse a un club lo antes posible.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

