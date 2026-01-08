Silenciosa decisión de Martín Migueles, en clara señal de su separación de Wanda Nara: la foto

La separación entre Wanda Nara y Martín Migueles sigue sumando señales que refuerzan la versión de algo definitivo.

Luego de que en la tele anunciaran el final de la relación y dieran detalles al respecto, un gesto del empresario volvió a poner el foco en la pareja y alimentó las especulaciones.

Se trata de una concreta señal de Migueles que se traduce como una confirmación silenciosa de la distancia entre ambos.

Así, en las redes se compartió una captura de pantalla de un chat con Martín Migueles. El objetivo era mostrar una situación que habla por sí sola.

El dato terminó llamando la atención. Alli, el empresario eliminó la foto de perfil de WhatsApp que tenía junto a Wanda Nara, reemplazándola por el ícono predeterminado de la aplicación.

Ya no más fotos de felices momentos de la pareja. Una indicio más que deja ver la distancia entre Wanda y Martín.