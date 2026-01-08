Silenciosa decisión de Martín Migueles, en clara señal de su separación de Wanda Nara: la foto

Ya se pueden solicitar los subsidios de luz y gas: quiénes pueden pedirlos y cómo es el trámite
Ya se pueden solicitar los subsidios de luz y gas: quiénes pueden pedirlos y cómo es el trámite
El relato de una “traición”: un empresario de La Plata fue despojado de US$ 250 mil
Fase por fase: cómo es el plan de EE UU para “estabilizar” a Venezuela
El barigüí, un visitante de verano que "muerde" con todo en La Plata: ardor, fiebre y otros síntomas
Pese a intentos por salvarlo, murió el chico de 15 años que presentaba signos de ahorcamiento
Masterchef polémico: filtran el duro sobrenombre que le pusieron a Yanina Latorre
Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados
Trabajo exprés: el Pincha volvió y tendrá solo 10 entrenamientos
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes también en Capital Federal: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
¿Se viene la ciclogénesis a La Plata? La lluvia no llegó, el jueves arrancó fresco y hay amenaza para el finde
VIDEO.- Renuevan alerta por crecidas del Río de la Plata: así las olas casi arruinan unos muslos a la parrilla
Buscan a Poroto, 'el carpincho más famoso de Punta Lara': "Hay recompensa de 500 mil pesos"
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Escándalo en Punta del Este: entre petardos y pan dulce discutieron fuerte Pampita y Kun Agüero
Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Falsos repartidores asaltaron a un delivery y le robaron la moto en La Plata
Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero
En pleno escándalo, disolvieron tres empresas fantasma ligadas a la AFA
VIDEO. Hazaña en aguas abiertas: un berissense cruzó a nado el Río de la Plata
Crisis económica familiar: Cande Tinelli puso en venta su ropa usada, los precios, las prendas y las fotos
Silenciosa decisión de Migueles, en clara señal de su separación de Wanda: la foto
Terrible accidente del Tren Roca a La Plata: una formación partió al medio un camión
Dolor en La Plata por la muerte del médico y docente Enrique Rogelio Mallo
Un agente de inmigración mató a una mujer durante un operativo en Minneapolis
Ya tiene fecha la próxima Fiesta del Tomate Platense: 7 de febrero
Cómo es el plan para privatizar 5 hospitales en la Provincia de Buenos Aires
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La separación entre Wanda Nara y Martín Migueles sigue sumando señales que refuerzan la versión de algo definitivo.
Luego de que en la tele anunciaran el final de la relación y dieran detalles al respecto, un gesto del empresario volvió a poner el foco en la pareja y alimentó las especulaciones.
Se trata de una concreta señal de Migueles que se traduce como una confirmación silenciosa de la distancia entre ambos.
Así, en las redes se compartió una captura de pantalla de un chat con Martín Migueles. El objetivo era mostrar una situación que habla por sí sola.
El dato terminó llamando la atención. Alli, el empresario eliminó la foto de perfil de WhatsApp que tenía junto a Wanda Nara, reemplazándola por el ícono predeterminado de la aplicación.
Ya no más fotos de felices momentos de la pareja. Una indicio más que deja ver la distancia entre Wanda y Martín.
LE PUEDE INTERESAR
“Song Sung Blue: sueño inquebrantable”: de amor, pasión y música
LE PUEDE INTERESAR
Japón, terror y dos novedades con sello argentino
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí