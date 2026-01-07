Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero

Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero

Rudy Castillo rcastillo@eldia.com

7 de Enero de 2026 | 21:35

Conmoción y preocupación en el ámbito policial y en la comunidad platense: un joven agente de la Policía Bonaerense, oriundo de La Plata, pelea por su vida luego de haber sido baleado por su propio compañero en un episodio ocurrido dentro de una dependencia oficial y que por estas horas es materia de investigación judicial.

El hecho se registró días atrás, alrededor de las 9.30 de la mañana, en la base de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) de Pilar, ubicada sobre la avenida Dardo Rocha (ex ruta 25). Según supo EL DIA en base a la información preliminar, el episodio se produjo en el vestuario de la dependencia, cuando el personal se preparaba para salir a cumplir servicio.

La víctima fue identificada como Lucas Ezequiel Montenegro, de 22 años, oficial de la FBA, quien habría recibido al menos un disparo del arma reglamentaria de un compañero de la misma fuerza, un agente de 25 años. Según la principal hipótesis, el disparo se habría efectuado de manera accidental al momento en que el causante manipulaba su armamento.

Tras el hecho, Montenegro fue trasladado de urgencia al Hospital Juan Cirilo Sanguinetti, donde se constató la gravedad de las heridas: el proyectil ingresó por el hombro izquierdo, afectó el abdomen y comprometió al menos un pulmón. Debido a su delicado estado, fue derivado posteriormente al Hospital Central de Pilar, donde fue sometido a una compleja intervención quirúrgica y quedó internado en terapia intensiva.

En las últimas horas trascendió que el joven policía es vecino de Gorina. Allí, familiares, amigos y allegados se unieron en una cadena de pedidos de oración por su recuperación. Mientras tanto, el agente señalado como autor del disparo fue puesto a disposición de la Comisaría Primera de Pilar, y se aguardan las directivas de la fiscalía interviniente.

El caso genera una fuerte alarma dentro y fuera de la fuerza. Se trata de un hecho protagonizado por personal policial entrenado, que cuenta con formación específica para la manipulación y el uso responsable del arma reglamentaria.

