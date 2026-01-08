El ingenio de un policía en una captura aplaudida

En Ensenada, un policía tuvo un instante de lucidez cuando corría a un delincuente a pie. Es que agarró la bicicleta de un parquero, que había quedado recostada sobre el cordón de la vereda, y así logró dar alcance a su objetivo.

Todo arrancó en 38 y 127. El sospechoso iba en moto, al igual que otro cómplice, que también pudo ser detenido.

Fueron varios los móviles afectados al operativo, pero el momento más celebrado, porque estaba siendo filmado en tiempo real, fue cuando vieron desde la Central de Monitoreo cómo el agente se convertía en un repentino “bicipolicía”.

De los acusados se supo que tendría varios hechos sobre sus espaldas, entre ellos un reciente robo en Villa Castells, más allá de que ambos rodados tenían pedido de secuestro activo. También se incautó una réplica de pistola calibre 22.