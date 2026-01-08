Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |AL FRENTE DE ESTAS SOCIEDADES FIGURABAN PERSONAS DE BAJOS RECURSOS

En pleno escándalo, disolvieron tres empresas fantasma ligadas a la AFA

Se trata de las firmas Marmasch, Soagu Services y Velpasalt Global, que habrían recibido US$38,9 millones de la Asociación

“Chiqui” Tapia, salpicado por el escándalo que sacude a la AFA / Web

8 de Enero de 2026 | 03:55
Edición impresa

El escándalo con los fondos de la AFA parece sumar cada día un nuevo capítulo. Ahora se supo que dos días después de las revelaciones periodísticas sobre el mecanismo para desviar decenas de millones de dólares de la entidad del fútbol, algún actor que permanece en las sombras solicitó en Estados Unidos la “disolución voluntaria” de tres de las empresas “fantasma” que se beneficiaron con las transacciones.

El dato fue aportado por el diario La Nación, que en su momento reveló la maniobra, y se basa en movimientos de los registros comerciales del estado de Florida.

Las peticiones para desactivar las sociedades Marsmach LLC, Soagu Services LLC y Velpasalt Global LLC se presentaron el martes 30 de diciembre pasado, apenas 48 horas después de las revelaciones. Esas tres firmas, junto a otra ya disuelta, Velp LLC, sirvieron para canalizar al menos US$ 42 millones que pertenecían a la AFA por ingresos publicitarios, patrocinios y partidos amistosos de la Selección.

PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, CON DEUDAS Y EN QUIEBRA

Detrás de Marmasch, Soagu Services y Velpsalt figuraban tres argentinos de bajo poder adquisitivo. Residen en Bariloche, donde trabajan en relación de dependencia. Dos de ellos fueron beneficiarios de viviendas sociales y arrastran deudas con el sistema financiero; otro fue declarado en quiebra, con presunción de fraude. Tras las revelaciones nunca más volvieron a aparecer por sus trabajos.

En el Registro Público de Comercio del estado de Florida se registraron las novedades. “Fuera de negocio”, se lee en las actas que se presentaron para disolver las tres empresas. Pueden haber sido una o más personas. Esas compañías recibieron millones de dólares de TourProdEnter, la firma de Erica Gillette y su marido, el productor teatral y exdiputado provincial del Frente Renovador massista, Javier Faroni.

En total, esas tres empresas ahora aparentemente disueltas recibieron US$ 38,9 millones, aun cuando no registran empleados ni actividad verificada. A saber: US$ 10,8 millones recibió Soagu Services LLC; US$ 13,4 millones, Marmash LLC; US$14,7 millones, Velpasalt LLC; en tanto que la cuarta sociedad, Velp LLC, recibió otros US$ 3 millones, pero en este caso consta como inactiva desde septiembre de 2023.

Lo dicho: todos esos millones de dólares provinieron de TourProdEnter LLC. El 9 de diciembre de 2021, esa empresa, creada meses antes en Estados Unidos y carente de antecedentes en el rubro, firmó un contrato con la AFA para ser su “agente comercial internacional” exclusivo y comenzó a recibir los ingresos en el exterior de la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia. Percibió, por ejemplo, pagos por auspicios, derechos de transmisión y partidos amistosos.

Según los registros bancarios -provenientes de lo que se llama “discoveries”, mecanismos ordenados por la Justicia de Estados Unidos- esa firma recolectó al menos US$ 260 millones en cuatro bancos entre 2022 y 2025: Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus.

BAJO SOSPECHA

Las tres empresas ahora disueltas tienen en común características que alimentan las sospechas de que funcionaron como sociedades “fantasma” o “pantalla” para intermediar en un eventual desvío de decenas de millones de dólares hacia personas hoy indefinidas, que permanecen en las sombras. Tarea de la Justicia.

Uno de esos patrones está en las fechas en las que TourProdEnter, la firma de Faroni, les envió dinero. En siete oportunidades, las tres empresas recibieron el mismo día transferencias de la firma contratada por AFA.

A modo de ejemplo: el 28 de diciembre de 2023 Marmasch LLC recibió US$ 202.000; Soagu Services LLC, US$ 340.000 y Velpasalt Global LLC, US$ 317.000. Por supuesto que hay más.

DE MIAMI A BARILOCHE

Miami y Bariloche son dos puntos adicionales de todo este esquema. En Estados Unidos, Marmasch y Soagu Services, al igual que Velp, registraron el mismo domicilio: la suite 228 del número 1031 de la calle Ives Dairy Road. Es un edificio de oficinas de dos plantas en el estado de Florida donde funcionan desde un local de limpieza de cutis hasta estudios jurídicos y consultorios médicos. El lugar se usa como “oficina virtual”.

Velpasalt fue la que más fondos recibió de parte de TourProdEnter: US$ 14,7 millones. Sin embargo, su titular, Roberto Salice, fue declarado en quiebra en Argentina. El juzgado comercial 12 le impuso en su momento restricciones para salir del país y remitió al fuero penal las actuaciones ante la “presunción de fraude”. La causa recayó en el juzgado en lo Criminal y Correccional 57.

En materia comercial, la justicia dispuso la conclusión de la quiebra y el archivo del expediente el 15 de diciembre último porque el síndico no encontró activos para ejecutar. Salice solo tenía un auto usado, que ya estaba sujeto a otro juicio.

 

