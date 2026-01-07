Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo ahora se juega por $4.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

La Plata recibirá más fondos coparticipables

La Plata recibirá más fondos coparticipables

Foto: Iván Campos

7 de Enero de 2026 | 21:07

Escuchar esta nota

El gobierno bonaerense definió los coeficientes de coparticipación que recibirá cada municipio durante este ejercicio. Y uno de los datos salientes es que La Plata seguirá siendo la segunda comuna que embolsará más recursos, incluso, con un porcentual mayor que en 2025.

En ese marco, La Matanza gobernada por el kicillofista Fernando Espinoza continuará encabezando la tabla aunque con un leve retroceso al pasar de 6,70855 a 6,58306. En cambio,  como se dijo, La Plata donde el jefe comunal Julio Alak es un aliado a Axel Kicillof, mejorará su coeficiente y crecerá de 3,10573 a 3,16983.

El reparto de los recursos provinciales en concepto de coparticipación se fijan a través del denominado CUD (Código Unico de Distribución). Para determinarlo se toman distintos parámetros, entre ellos, la población de cada distrito y cantidad de camas de hospital que están ocupadas.

Como ocurre cada año, con el nuevo CUD hay ganadores y perdedores. Los más beneficiados serán Chacabuco (+15,68%), Campana (+12,50%), Capitán Sarmiento (+10,62%), Exaltación de la Cruz (+10,55%), General Rodríguez (+6,71%), Dolores (+6,01%), Marcos Paz (+5,72%), Escobar (+5,09%), Adolfo Alsina (+4,61%) y Suipacha (+4,43%).

Entre los “perdedores” aparecen Vicente López (-4,02%), General Madariaga (-5,00%), Leandro N. Alem (-5,00%), Pinamar                (-5,00%), Pila (−5,00%), Ezeiza (−5,00%), San Isidro (−5,00%), Tordillo (−5,00%), Maipú (−5,00%) y Florentino Ameghino (−5,00%).

Luego de la Matanza y La Plata, aparece Lomas de Zamora como la comuna que más caudal de recursos provinciales recibirá durante 2026. El municipio administrado por Federico Otermín  incrementará su CUD y subirá de 2,98290 a 3,04850.

LE PUEDE INTERESAR

El Gobierno dijo que identificará y juzgará a los responsables de los incendios en Chubut: más de 3 mil evacuados

LE PUEDE INTERESAR

Caputo defendió el préstamo por US$3.000 millones: “Kukitas queridos, ya no psicopatean a nadie”

En tanto, en la Primera sección electoral, Malvinas Argentinas (gobernada por el kirchnerista Leonardo Nardini)  bajará de 3,24198 a 3,17276. 

Por su parte, Merlo (donde administra otro K, Gustavo Menéndez) también perderá participación y caerá de 2,98171 a 2,96058.

En el sur del Gran Buenos Aires, Quilmes, Florencio Varela y Almirante Brown muestran leves incrementos que les permiten sostener o mejorar su participación relativa, mientras que Avellaneda,  Lanús y Berazategui acompañan esa tendencia.

En el caso de los municipios de la Región, Berisso tendrá una suba porcentual apenas perceptible, al pasar de 0,72437 a 0,72468 en 2026.

Ensenada, en tanto, tendrá una muy leve caída: de 0,28063 a  0,28041.

Brandsen se verá beneficiado al pasar de 0,17749 a 0,18008 en 2026, mientras que Magdalena también aumentará su participación: de 0,32421 a 0,32864.

Finalmente, Punta Indio también se anotará entre los ganadores ya que pasará de 0,21562 al  0,21996 este año.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Terrible accidente del Tren Roca a La Plata: una formación partió al medio un camión

La Plata recibirá más fondos coparticipables

Alerta “Amarillo” en La Plata por fuertes vientos y crecida del Río de la Plata: las recomendaciones

Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero

VIDEO. Hazaña en aguas abiertas: un berissense cruzó a nado el Río de la Plata

Sorpresivo piquete provocó un caos en la Autopista La Plata: autos "atrapados" y kilómetros de cola

Anses paga haberes y asignaciones: el calendario de enero 2026
+ Leidas

Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas

¿Privatizan 5 hospitales bonaerenses? Cuáles son y cómo es el modelo que busca implementar Milei

Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios

Con el escudo nuevo y estreno de indumentaria, Estudiantes comenzó la pretemporada en City Bell

Ser turista en La Plata: las joyas ignoradas por propios y ajenos

¿Cómo sigue el futuro de Cristian Medina?

Muerte y destrucción en Venezuela: lo que dejó el ataque de EE UU

Gimnasia apuesta todo al nueve: va a fondo por Cóccaro, la prioridad en el mercado
Últimas noticias de Política y Economía

Nombres en danza, otra reunión y contactos por la conducción del PJ bonaerense

El Gobierno dijo que identificará y juzgará a los responsables de los incendios en Chubut: más de 3 mil evacuados

Caputo defendió el préstamo por US$3.000 millones: “Kukitas queridos, ya no psicopatean a nadie”

"Enérgico repudio": la reacción gremial al proyecto de Milei de privatizar hospitales bonaerenses
Información General
Abandonan a un recién nacido en un tacho de basura en San Martín: “Con el cordón umbilical y bolsas encima”
Gripe H3N2 en Argentina: detectan nueve casos de la "supergripe" en cinco provincias
Supergripe H3N2: un virus que no viajó y está acá
Hantavirus: murió un adolescente en la Provincia
Retiran leches para bebés de Nestlé por contaminación
Policiales
Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero
VIDEO. Veinte cuadras a fondo en otra espectacular persecución en La Plata
La Plata: se le "quemaron los huevos" y provocó el incendió del departamento
Macabro hallazgo en pleno centro de La Plata: encontraron restos óseos humanos en la vía pública
VIDEO.- Dantesca persecución en la Av. 122: un policía en bicicleta, aprehendidos y motos robadas secuestradas
Espectáculos
Puso la cara: Griselda Siciliani enfrentó los rumores de infidelidad de Luciano Castro
Inesperada guerra entre Hilary Duff y Ashley Tisdale: “Egocéntrica” y “Tóxica”
Evelyn Botto y Fede Bal a corazón abierto con Carmen Barbieri: “Estamos compartiendo un lindo momento”
Romina Gaetani habló tras denunciar a su ex por violencia de género: “Aún lo amo y sufro”
Escándalo en Punta del Este: fuerte pelea entre Martín Demichelis y su novia
Deportes
VIDEO. Gimnasia presentó a Nacho Miramón: "Es una buena oportunidad para dar lo mejor de mí"
El platense Tomás Etcheverry cayó ante Musetti y se despidió del ATP de Hong Kong
Con el escudo nuevo y estreno de indumentaria, Estudiantes comenzó la pretemporada en City Bell
Se viene la Copa Miguel Ángel Russo: ¿dónde se jugará y entre quiénes?
El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla