La Plata recibirá más fondos coparticipables

El gobierno bonaerense definió los coeficientes de coparticipación que recibirá cada municipio durante este ejercicio. Y uno de los datos salientes es que La Plata seguirá siendo la segunda comuna que embolsará más recursos, incluso, con un porcentual mayor que en 2025.
En ese marco, La Matanza gobernada por el kicillofista Fernando Espinoza continuará encabezando la tabla aunque con un leve retroceso al pasar de 6,70855 a 6,58306. En cambio, como se dijo, La Plata donde el jefe comunal Julio Alak es un aliado a Axel Kicillof, mejorará su coeficiente y crecerá de 3,10573 a 3,16983.
El reparto de los recursos provinciales en concepto de coparticipación se fijan a través del denominado CUD (Código Unico de Distribución). Para determinarlo se toman distintos parámetros, entre ellos, la población de cada distrito y cantidad de camas de hospital que están ocupadas.
Como ocurre cada año, con el nuevo CUD hay ganadores y perdedores. Los más beneficiados serán Chacabuco (+15,68%), Campana (+12,50%), Capitán Sarmiento (+10,62%), Exaltación de la Cruz (+10,55%), General Rodríguez (+6,71%), Dolores (+6,01%), Marcos Paz (+5,72%), Escobar (+5,09%), Adolfo Alsina (+4,61%) y Suipacha (+4,43%).
Entre los “perdedores” aparecen Vicente López (-4,02%), General Madariaga (-5,00%), Leandro N. Alem (-5,00%), Pinamar (-5,00%), Pila (−5,00%), Ezeiza (−5,00%), San Isidro (−5,00%), Tordillo (−5,00%), Maipú (−5,00%) y Florentino Ameghino (−5,00%).
Luego de la Matanza y La Plata, aparece Lomas de Zamora como la comuna que más caudal de recursos provinciales recibirá durante 2026. El municipio administrado por Federico Otermín incrementará su CUD y subirá de 2,98290 a 3,04850.
En tanto, en la Primera sección electoral, Malvinas Argentinas (gobernada por el kirchnerista Leonardo Nardini) bajará de 3,24198 a 3,17276.
Por su parte, Merlo (donde administra otro K, Gustavo Menéndez) también perderá participación y caerá de 2,98171 a 2,96058.
En el sur del Gran Buenos Aires, Quilmes, Florencio Varela y Almirante Brown muestran leves incrementos que les permiten sostener o mejorar su participación relativa, mientras que Avellaneda, Lanús y Berazategui acompañan esa tendencia.
En el caso de los municipios de la Región, Berisso tendrá una suba porcentual apenas perceptible, al pasar de 0,72437 a 0,72468 en 2026.
Ensenada, en tanto, tendrá una muy leve caída: de 0,28063 a 0,28041.
Brandsen se verá beneficiado al pasar de 0,17749 a 0,18008 en 2026, mientras que Magdalena también aumentará su participación: de 0,32421 a 0,32864.
Finalmente, Punta Indio también se anotará entre los ganadores ya que pasará de 0,21562 al 0,21996 este año.
