Ya tiene fecha la próxima Fiesta del Tomate Platense: 7 de febrero

La Fiesta del Tomate Platense se realizará el próximo 7 de febrero, según el Grupo Tomate Platense a través de sus redes sociales. La Fiesta del Tomate Platense se convirtió en un clásico local que reúne cada año a

productores, vecinos y amantes de la gastronomía. La Plata es el principal centro de producción de tomates del país y el tomate platense es su hortaliza más representativa.