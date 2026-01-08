Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí hoy la tarjeta del Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $4.000.000 y línea de $300.000

La Ciudad

¿Se viene la ciclogénesis a La Plata? La lluvia no llegó, el jueves arrancó fresco y hay amenaza para el finde

¿Se viene la ciclogénesis a La Plata? La lluvia no llegó, el jueves arrancó fresco y hay amenaza para el finde
8 de Enero de 2026 | 07:28

Escuchar esta nota

Luego de una jornada de expectativa, la lluvia finalmente no llegó a La Plata durante el miércoles, pese a los pronósticos que anticipaban inestabilidad en la región. El día transcurrió sin precipitaciones y con condiciones variables, dejando en suspenso el cambio de tiempo que ahora vuelve a aparecer en el horizonte. Es así que se espera que para las próximas horas, llegue una ciclogénesis que afectará a la Región durante el comienzo del fin de semana.

Este jueves, la ciudad y alrededores amanecieron con una marcada sensación de frescura. A primera hora, el termómetro registró apenas 8°C, mientras que la temperatura máxima prevista para la jornada alcanzará los 22°C, en un contexto de cielo parcialmente nublado y ambiente otoñal.

De cara al viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con cielo parcial nublado a nublado, una temperatura mínima de 17°C y una máxima de 24°C. Además, no se descarta la posibilidad de lluvias aisladas hacia la noche, por lo que se recomienda a los vecinos mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales del pronóstico.

El inicio del fin de semana aparece con un escenario más inestable y la posible llegada de una ciclogénesis. Para el sábado, el SMN prevé lluvias y tormentas durante gran parte del día, lo que podría afectar actividades al aire libre y generar complicaciones en distintos puntos de la región.

¿Qué es la ciclogénesis y por qué genera preocupación?

En este contexto, vuelve a mencionarse la posibilidad de una ciclogénesis, un fenómeno meteorológico que se produce cuando se forma o intensifica rápidamente un sistema de baja presión. Este proceso suele estar asociado al choque de masas de aire frío y cálido, y puede generar lluvias intensas, tormentas fuertes, ráfagas de viento e incluso caída de granizo.

Si bien la ciclogénesis no implica necesariamente eventos extremos en todos los casos, los meteorólogos advierten que su desarrollo puede provocar cambios bruscos en las condiciones del tiempo en lapsos cortos. Por ese motivo, se recomienda seguir de cerca la evolución del pronóstico y atender las alertas que pueda emitir el SMN en las próximas horas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Alerta “Amarillo” en La Plata por fuertes vientos y crecida del Río de la Plata: las recomendaciones

Sorpresivo piquete provocó un caos en la Autopista La Plata: autos "atrapados" y kilómetros de cola

Anses paga haberes y asignaciones: el calendario de enero 2026
+ Leidas

VIDEO. Hazaña en aguas abiertas: un berissense cruzó a nado el Río de la Plata

Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite

Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados

El relato de una “traición”: un empresario de La Plata fue despojado de US$ 250 mil

La Plata recibirá más fondos coparticipables

Por Ayala, Estudiantes cobraría casi un millón de dólares

Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero

Trabajo exprés: el Pincha volvió y tendrá solo 10 entrenamientos
Últimas noticias de La Ciudad

El barigüí, un visitante de verano que "muerde" con todo en La Plata: ardor, fiebre y otros síntomas

Pedí hoy la tarjeta del Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $4.000.000 y línea de $300.000

VIDEO.- Barrios de La Plata, casi aislados: la escasa frecuencia de los micros, un drama

Baja el “sí, quiero” en la Ciudad: en 2025 hubo menos matrimonios
Información General
Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite
Los Tamagotchi cumplen 30 años y todavía siguen causando furor
Los números de la suerte del jueves 8 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Abandonan a un recién nacido en un tacho de basura en San Martín: “Con el cordón umbilical y bolsas encima”
Gripe H3N2 en Argentina: detectan nueve casos de la "supergripe" en cinco provincias
Deportes
Nacho Miramón, el 5 que quería la gente del Lobo: "Estoy muy contento"
Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados
El Lobo logró la continuidad de Giampaoli
La pileta de Estancia y los arreglos en el polideportivo
Trabajo exprés: el Pincha volvió y tendrá solo 10 entrenamientos
Policiales
Falsos repartidores asaltaron a un delivery y le robaron la moto en La Plata
El relato de una “traición”: un empresario de La Plata fue despojado de US$ 250 mil
Ringuelet, un barrio en alerta que pide a gritos más seguridad
Un jubilado de Tolosa se quedó sin sus ahorros
Incendios en Chubut: el origen fue intencional
Espectáculos
Silenciosa decisión de Martín Migueles: clara señal de su separación de Wanda Nara, la foto
“Song Sung Blue: sueño inquebrantable”: de amor, pasión y música
Japón, terror y dos novedades con sello argentino
Adiós Brigitte: Francia despidió a su leyenda
Habló la amante de Castro y lo expuso: “Él me besó primero”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla