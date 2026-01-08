¿Se viene la ciclogénesis a La Plata? La lluvia no llegó, el jueves arrancó fresco y hay amenaza para el finde

Luego de una jornada de expectativa, la lluvia finalmente no llegó a La Plata durante el miércoles, pese a los pronósticos que anticipaban inestabilidad en la región. El día transcurrió sin precipitaciones y con condiciones variables, dejando en suspenso el cambio de tiempo que ahora vuelve a aparecer en el horizonte. Es así que se espera que para las próximas horas, llegue una ciclogénesis que afectará a la Región durante el comienzo del fin de semana.

Este jueves, la ciudad y alrededores amanecieron con una marcada sensación de frescura. A primera hora, el termómetro registró apenas 8°C, mientras que la temperatura máxima prevista para la jornada alcanzará los 22°C, en un contexto de cielo parcialmente nublado y ambiente otoñal.

De cara al viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con cielo parcial nublado a nublado, una temperatura mínima de 17°C y una máxima de 24°C. Además, no se descarta la posibilidad de lluvias aisladas hacia la noche, por lo que se recomienda a los vecinos mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales del pronóstico.

El inicio del fin de semana aparece con un escenario más inestable y la posible llegada de una ciclogénesis. Para el sábado, el SMN prevé lluvias y tormentas durante gran parte del día, lo que podría afectar actividades al aire libre y generar complicaciones en distintos puntos de la región.

¿Qué es la ciclogénesis y por qué genera preocupación?

En este contexto, vuelve a mencionarse la posibilidad de una ciclogénesis, un fenómeno meteorológico que se produce cuando se forma o intensifica rápidamente un sistema de baja presión. Este proceso suele estar asociado al choque de masas de aire frío y cálido, y puede generar lluvias intensas, tormentas fuertes, ráfagas de viento e incluso caída de granizo.

Si bien la ciclogénesis no implica necesariamente eventos extremos en todos los casos, los meteorólogos advierten que su desarrollo puede provocar cambios bruscos en las condiciones del tiempo en lapsos cortos. Por ese motivo, se recomienda seguir de cerca la evolución del pronóstico y atender las alertas que pueda emitir el SMN en las próximas horas.