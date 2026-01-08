VIDEO.- Barrios de La Plata, casi aislados: la escasa frecuencia de los micros, un drama
VIDEO.- Barrios de La Plata, casi aislados: la escasa frecuencia de los micros, un drama
El relato de una “traición”: un empresario de La Plata fue despojado de US$ 250 mil
Trump anuncia que Venezuela comprará solo productos "made in USA" con el dinero del petróleo
¿Se viene la ciclogénesis a La Plata? La lluvia no llegó, el jueves arrancó fresco y hay amenaza para el finde
Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados
Trabajo exprés: el Pincha volvió y tendrá solo 10 entrenamientos
En pleno escándalo, disolvieron tres empresas fantasma ligadas a la AFA
VIDEO. Hazaña en aguas abiertas: un berissense cruzó a nado el Río de la Plata
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes también en Capital Federal: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite
El barigüí, un visitante de verano que "muerde" con todo en La Plata: ardor, fiebre y otros síntomas
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero
Dolor en La Plata por la muerte del médico y docente Enrique Rogelio Mallo
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Ya tiene fecha la próxima Fiesta del Tomate Platense: 7 de febrero
Cómo es el plan para privatizar 5 hospitales en la Provincia de Buenos Aires
Terrible accidente del Tren Roca a La Plata: una formación partió al medio un camión
VIDEO. Veinte cuadras a fondo en otra espectacular persecución en La Plata
Revés para Cristina: le patearon para adelante el pedido de tener más visitas
Ringuelet, un barrio en alerta que pide a gritos más seguridad
Hallazgo inquietante en pleno centro de La Plata: encontraron restos óseos
Los números de la suerte del jueves 8 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Los Tamagotchi cumplen 30 años y todavía siguen causando furor
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Luego de una jornada de expectativa, la lluvia finalmente no llegó a La Plata durante el miércoles, pese a los pronósticos que anticipaban inestabilidad en la región. El día transcurrió sin precipitaciones y con condiciones variables, dejando en suspenso el cambio de tiempo que ahora vuelve a aparecer en el horizonte. Es así que se espera que para las próximas horas, llegue una ciclogénesis que afectará a la Región durante el comienzo del fin de semana.
Este jueves, la ciudad y alrededores amanecieron con una marcada sensación de frescura. A primera hora, el termómetro registró apenas 8°C, mientras que la temperatura máxima prevista para la jornada alcanzará los 22°C, en un contexto de cielo parcialmente nublado y ambiente otoñal.
De cara al viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con cielo parcial nublado a nublado, una temperatura mínima de 17°C y una máxima de 24°C. Además, no se descarta la posibilidad de lluvias aisladas hacia la noche, por lo que se recomienda a los vecinos mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales del pronóstico.
El inicio del fin de semana aparece con un escenario más inestable y la posible llegada de una ciclogénesis. Para el sábado, el SMN prevé lluvias y tormentas durante gran parte del día, lo que podría afectar actividades al aire libre y generar complicaciones en distintos puntos de la región.
¿Qué es la ciclogénesis y por qué genera preocupación?
En este contexto, vuelve a mencionarse la posibilidad de una ciclogénesis, un fenómeno meteorológico que se produce cuando se forma o intensifica rápidamente un sistema de baja presión. Este proceso suele estar asociado al choque de masas de aire frío y cálido, y puede generar lluvias intensas, tormentas fuertes, ráfagas de viento e incluso caída de granizo.
Si bien la ciclogénesis no implica necesariamente eventos extremos en todos los casos, los meteorólogos advierten que su desarrollo puede provocar cambios bruscos en las condiciones del tiempo en lapsos cortos. Por ese motivo, se recomienda seguir de cerca la evolución del pronóstico y atender las alertas que pueda emitir el SMN en las próximas horas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí