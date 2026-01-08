Masterchef polémico: filtran el duro sobrenombre que le pusieron a Yanina Latorre

Altas temperaturas. Las cocinas de Masterchef Celebrity volvieron a encenderse. Pero, ahora los protagonistas no fueron los platos, sino el chisme entre Wanda Nara y los participantes sobre la llegada de Yanina Latorre al certamen.

Según se supo, la conductora de Sálvese quien pueda será la encargada de defender el puesto de Maxi López. Así, el inesperado desembarco de Latorre al reality generó tensión, a la vez que le dio al certamen otra pizca de picante.

Durante su visita a las estaciones, Wanda Nara se detuvo en la isla de Sofía “La Reini” Gonet, para preguntarle su honesta opinión sobre la nueva incorporación. “No sé para el resto de mis compañeros, pero a mí me re divierte que venga Yanina acá”, confesó la influencer en su entrevista individual.

“¿Quiere estar en el grupo de ustedes? ¿La van a agregar?”, consultó la conductora.

La Reini fue tajante al responder que, tras una decisión en conjunto con los demás participantes, no la agregarían al grupo de WhatsApp. “Porque no... viste que ella hizo demasiados quilombos entre muchos de nosotros, entonces medio que no la queremos”, se sinceró.

“Al grupo de WhatsApp prohibida, porque nos va a filtrar todo”, sumó.

Allí, la conductora fue a fondo y le pregunto a la influencer quienes son los participantes que más odian a Yanina y Gonet no dudó en mandar al frente a sus compañeras: “Bueno, tengo mis teorías... yo creo que Marixa Balli no la quiere mucho y Evangelina Anderson tampoco. Yo me llevo bien igual, no tengo problema. Viste que entre víboras un poco nos entendemos, pero bueno, veremos qué pasa”.

Por otra parte, en las últimas horas, Evangelina Anderson realizó una serie de posteos de la preproducción de MasterChef Celebrity, compartiendo la hora del almuerzo con sus colegas; Ian Lucas, “Chino” Leunis, La Joaqui y “Cachete” Sierra.

Así, en una charla distendida, Leunis mencionó que estaba comiendo “unas frutas que le trajo Yanina”, para luego hacer un acting de que había sido envenenado.

Entonces, al gesto se le sumó el comentario de Evangelina, quien comparó a la conductora con una reconocida asesina argentina: “¿Quién? ¿Yiya Murano? ¿Yiya Latorre?", lanzó de manera filosa.