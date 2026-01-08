Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Crisis económica familiar: Cande Tinelli puso en venta su ropa usada, los precios, las prendas y las fotos

8 de Enero de 2026 | 08:15

Distinto tiempo y un lugar nuevo. En los días que corren, la moda circular le vino como anillo al dedo a Cande Tinelli, que empezó a desprenderse de todo aquello que ya no usa.

Lo concreto es que, la familia Tinelli no pasa un buen momento económico y Cande Tinelli empezó a vender su ropa usada. Así, se sumó a la moda circular, esa que empieza a ganar terreno dentro de las figuras del deporte y el espectáculo. 

Los famosos suelen usar las prendas, sobre todo las de gala, una o dos veces nada más, y quedan como nuevas. Pero, en el caso de Cande, sorprendió con una selección variada y para todos los gustos.

Así, a través de sus redes mostró algunas de las prendas y sus valores. Entre los productos sobresalieron remeras, tops, shorts, polleras y botas. También una cartera en la que aclara que es una réplica de una marca internacional.

Justamente, la cartera de brillos  Prada se ofrece a 186.667 mil pesos, pero se puede conseguir a 140 mil si se abona a través de transferencia o depósito bancario.  Además, tanto los borcegos ZARA como la campera de cuero vintage George se venden cada uno a 160 mil.

¿Quién da más? Para terminar, ofrece un body Namilia a 140 mil, y la blusa de plush de ZARA a 80 mil. Una pollera hilo cut out Biensur a 74.667 mil, y por ese precio también se consigue unas zapatillas blancas Adidas.

