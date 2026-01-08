Crisis económica familiar: Cande Tinelli puso en venta su ropa usada, los precios, las prendas y las fotos

Ya se pueden solicitar los subsidios de luz y gas: quiénes pueden pedirlos y cómo es el trámite
Ya se pueden solicitar los subsidios de luz y gas: quiénes pueden pedirlos y cómo es el trámite
El relato de una “traición”: un empresario de La Plata fue despojado de US$ 250 mil
Fase por fase: cómo es el plan de EE UU para “estabilizar” a Venezuela
El barigüí, un visitante de verano que "muerde" con todo en La Plata: ardor, fiebre y otros síntomas
Pese a intentos por salvarlo, murió el chico de 15 años que presentaba signos de ahorcamiento
Masterchef polémico: filtran el duro sobrenombre que le pusieron a Yanina Latorre
Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados
Trabajo exprés: el Pincha volvió y tendrá solo 10 entrenamientos
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes también en Capital Federal: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
¿Se viene la ciclogénesis a La Plata? La lluvia no llegó, el jueves arrancó fresco y hay amenaza para el finde
VIDEO.- Renuevan alerta por crecidas del Río de la Plata: así las olas casi arruinan unos muslos a la parrilla
Buscan a Poroto, 'el carpincho más famoso de Punta Lara': "Hay recompensa de 500 mil pesos"
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Escándalo en Punta del Este: entre petardos y pan dulce discutieron fuerte Pampita y Kun Agüero
Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Falsos repartidores asaltaron a un delivery y le robaron la moto en La Plata
Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero
En pleno escándalo, disolvieron tres empresas fantasma ligadas a la AFA
VIDEO. Hazaña en aguas abiertas: un berissense cruzó a nado el Río de la Plata
Crisis económica familiar: Cande Tinelli puso en venta su ropa usada, los precios, las prendas y las fotos
Silenciosa decisión de Migueles, en clara señal de su separación de Wanda: la foto
Terrible accidente del Tren Roca a La Plata: una formación partió al medio un camión
Dolor en La Plata por la muerte del médico y docente Enrique Rogelio Mallo
Un agente de inmigración mató a una mujer durante un operativo en Minneapolis
Ya tiene fecha la próxima Fiesta del Tomate Platense: 7 de febrero
Cómo es el plan para privatizar 5 hospitales en la Provincia de Buenos Aires
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Distinto tiempo y un lugar nuevo. En los días que corren, la moda circular le vino como anillo al dedo a Cande Tinelli, que empezó a desprenderse de todo aquello que ya no usa.
Lo concreto es que, la familia Tinelli no pasa un buen momento económico y Cande Tinelli empezó a vender su ropa usada. Así, se sumó a la moda circular, esa que empieza a ganar terreno dentro de las figuras del deporte y el espectáculo.
Los famosos suelen usar las prendas, sobre todo las de gala, una o dos veces nada más, y quedan como nuevas. Pero, en el caso de Cande, sorprendió con una selección variada y para todos los gustos.
Así, a través de sus redes mostró algunas de las prendas y sus valores. Entre los productos sobresalieron remeras, tops, shorts, polleras y botas. También una cartera en la que aclara que es una réplica de una marca internacional.
Justamente, la cartera de brillos Prada se ofrece a 186.667 mil pesos, pero se puede conseguir a 140 mil si se abona a través de transferencia o depósito bancario. Además, tanto los borcegos ZARA como la campera de cuero vintage George se venden cada uno a 160 mil.
¿Quién da más? Para terminar, ofrece un body Namilia a 140 mil, y la blusa de plush de ZARA a 80 mil. Una pollera hilo cut out Biensur a 74.667 mil, y por ese precio también se consigue unas zapatillas blancas Adidas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí