Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí hoy la tarjeta del Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $4.000.000 y línea de $300.000

La Ciudad |SU FALLECIMIENTO

Dolor en La Plata por la muerte del médico y docente Enrique Rogelio Mallo

Dolor en La Plata por la muerte del médico y docente Enrique Rogelio Mallo
8 de Enero de 2026 | 04:27
Edición impresa

Enrique Rogelio Mallo fue un destacado platense de profunda vocación por la medicina, la docencia y la familia. Su fallecimiento provocó profundas muestras de pesar en distintos ámbitos de la Ciudad.

Había nacido en La Plata el 8 de septiembre de 1937, hijo del médico Enrique Mallo Huergo y la docente Delia Nilda Márquez Beret, compartió su infancia con sus hermanas Silvia Cristina, Nilda Alicia y Lilia Ester.

Realizó sus estudios primarios en la Escuela Anexa Joaquín V. González de la Universidad Nacional de La Plata y la escuela secundaria la realizó en el Colegio Nacional Rafael Hernández. Se graduó y alcanzó el grado de Doctor en Medicina en la Facultad de Ciencias Médicas.

Desplegó una destacada trayectoria académica, llegando a ser Profesor Titular de la Cátedra de Neurología y, posteriormente, reconocido como Profesor Extraordinario Consulto.

Su labor de investigación y docencia se plasmó en diversas publicaciones en el ámbito nacional e internacional, preocupándose siempre por formar buenos médicos y discípulos entre sus alumnos, a los que les dedicó tiempo de alta calidad.

Ejerció su profesión con devoción en el ámbito privado hasta su fallecimiento y en la esfera pública, siendo Jefe del Servicio de Neurología del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) San Martín de La Plata.

LE PUEDE INTERESAR

Terrible accidente del Tren Roca a La Plata: una formación partió al medio un camión

LE PUEDE INTERESAR

Sorpresivo piquete provocó un caos en la Autopista La Plata: autos "atrapados" y kilómetros de cola

También desarrolló actividades institucionales. Integró y desempeñó cargos directivos en instituciones colegiales, gremiales y académicas, como el Colegio de Médicos de La Plata, la Agremiación Médica Platense y la Sociedad Médica de La Plata.

Quienes lo conocieron destacaron su inagotable disposición hacia sus pacientes.

El 23 de diciembre de 1965 unió su vida a Martha Lugones. Fruto de este matrimonio nacieron sus hijos Enrique Julián, Roberto Germán y María Martha, quienes más tarde le dieron la posibilidad de ser abuelo de María Agustina y Manuel. Su familia y sus amigos fueron su primer motor y pasión, dedicándoles tiempo, cuidados y mucha entrega afectiva.

También fue un apasionado de su querido club, Estudiantes de La Plata.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Terrible accidente del Tren Roca a La Plata: una formación partió al medio un camión

La Plata recibirá más fondos coparticipables

Alerta “Amarillo” en La Plata por fuertes vientos y crecida del Río de la Plata: las recomendaciones

Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero

Sorpresivo piquete provocó un caos en la Autopista La Plata: autos "atrapados" y kilómetros de cola

Anses paga haberes y asignaciones: el calendario de enero 2026
+ Leidas

VIDEO. Hazaña en aguas abiertas: un berissense cruzó a nado el Río de la Plata

La Plata recibirá más fondos coparticipables

Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero

Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite

Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados

Todo por el petróleo: EE UU administrará el crudo venezolano “indefinidamente”

Nombres en danza, otra reunión y contactos por la conducción del PJ

Por Ayala, Estudiantes cobraría casi un millón de dólares
Últimas noticias de La Ciudad

Pedí hoy la tarjeta del Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $4.000.000 y línea de $300.000

VIDEO.- Barrios de La Plata, casi aislados: la escasa frecuencia de los micros, un drama

Baja el “sí, quiero” en la Ciudad: en 2025 hubo menos matrimonios

VIDEO. Hazaña en aguas abiertas: un berissense cruzó a nado el Río de la Plata
Espectáculos
“Song Sung Blue: sueño inquebrantable”: de amor, pasión y música
Japón, terror y dos novedades con sello argentino
Adiós Brigitte: Francia despidió a su leyenda
Habló la amante de Castro y lo expuso: “Él me besó primero”
Guiño para Netflix: Warner rechazó por unanimidad la oferta de Paramount
Información General
Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite
Los Tamagotchi cumplen 30 años y todavía siguen causando furor
Los números de la suerte del jueves 8 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Abandonan a un recién nacido en un tacho de basura en San Martín: “Con el cordón umbilical y bolsas encima”
Gripe H3N2 en Argentina: detectan nueve casos de la "supergripe" en cinco provincias
Policiales
El relato de una “traición”: un empresario de La Plata fue despojado de US$ 250 mil
Ringuelet, un barrio en alerta que pide a gritos más seguridad
Un jubilado de Tolosa se quedó sin sus ahorros
Incendios en Chubut: el origen fue intencional
Abandonan a una beba en un tacho de basura
Deportes
Nacho Miramón, el 5 que quería la gente del Lobo: "Estoy muy contento"
Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados
El Lobo logró la continuidad de Giampaoli
La pileta de Estancia y los arreglos en el polideportivo
Trabajo exprés: el Pincha volvió y tendrá solo 10 entrenamientos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla