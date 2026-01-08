Dolor en La Plata por la muerte del médico y docente Enrique Rogelio Mallo

VIDEO.- Barrios de La Plata, casi aislados: la escasa frecuencia de los micros, un drama
Enrique Rogelio Mallo fue un destacado platense de profunda vocación por la medicina, la docencia y la familia. Su fallecimiento provocó profundas muestras de pesar en distintos ámbitos de la Ciudad.
Había nacido en La Plata el 8 de septiembre de 1937, hijo del médico Enrique Mallo Huergo y la docente Delia Nilda Márquez Beret, compartió su infancia con sus hermanas Silvia Cristina, Nilda Alicia y Lilia Ester.
Realizó sus estudios primarios en la Escuela Anexa Joaquín V. González de la Universidad Nacional de La Plata y la escuela secundaria la realizó en el Colegio Nacional Rafael Hernández. Se graduó y alcanzó el grado de Doctor en Medicina en la Facultad de Ciencias Médicas.
Desplegó una destacada trayectoria académica, llegando a ser Profesor Titular de la Cátedra de Neurología y, posteriormente, reconocido como Profesor Extraordinario Consulto.
Su labor de investigación y docencia se plasmó en diversas publicaciones en el ámbito nacional e internacional, preocupándose siempre por formar buenos médicos y discípulos entre sus alumnos, a los que les dedicó tiempo de alta calidad.
Ejerció su profesión con devoción en el ámbito privado hasta su fallecimiento y en la esfera pública, siendo Jefe del Servicio de Neurología del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) San Martín de La Plata.
También desarrolló actividades institucionales. Integró y desempeñó cargos directivos en instituciones colegiales, gremiales y académicas, como el Colegio de Médicos de La Plata, la Agremiación Médica Platense y la Sociedad Médica de La Plata.
Quienes lo conocieron destacaron su inagotable disposición hacia sus pacientes.
El 23 de diciembre de 1965 unió su vida a Martha Lugones. Fruto de este matrimonio nacieron sus hijos Enrique Julián, Roberto Germán y María Martha, quienes más tarde le dieron la posibilidad de ser abuelo de María Agustina y Manuel. Su familia y sus amigos fueron su primer motor y pasión, dedicándoles tiempo, cuidados y mucha entrega afectiva.
También fue un apasionado de su querido club, Estudiantes de La Plata.
