VIDEO.- Renuevan alerta por crecidas del Río de la Plata: así las olas casi arruinan unos muslos a la parrilla

Ya se pueden solicitar los subsidios de luz y gas: quiénes pueden pedirlos y cómo es el trámite
Ya se pueden solicitar los subsidios de luz y gas: quiénes pueden pedirlos y cómo es el trámite
El relato de una “traición”: un empresario de La Plata fue despojado de US$ 250 mil
Fase por fase: cómo es el plan de EE UU para “estabilizar” a Venezuela
El barigüí, un visitante de verano que "muerde" con todo en La Plata: ardor, fiebre y otros síntomas
Pese a intentos por salvarlo, murió el chico de 15 años que presentaba signos de ahorcamiento
Escándalo en Punta del Este: entre petardos y pan dulce discutieron fuerte Pampita y Kun Agüero
Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados
Trabajo exprés: el Pincha volvió y tendrá solo 10 entrenamientos
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes también en Capital Federal: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
¿Se viene la ciclogénesis a La Plata? La lluvia no llegó, el jueves arrancó fresco y hay amenaza para el finde
Buscan a Poroto, 'el carpincho más famoso de Punta Lara': "Hay recompensa de 500 mil pesos"
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Masterchef polémico: filtran el duro sobrenombre que le pusieron a Yanina Latorre
Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Falsos repartidores asaltaron a un delivery y le robaron la moto en La Plata
Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero
En pleno escándalo, disolvieron tres empresas fantasma ligadas a la AFA
VIDEO. Hazaña en aguas abiertas: un berissense cruzó a nado el Río de la Plata
Crisis económica familiar: Cande Tinelli puso en venta su ropa usada, los precios, las prendas y las fotos
Silenciosa decisión de Migueles, en clara señal de su separación de Wanda: la foto
Terrible accidente del Tren Roca a La Plata: una formación partió al medio un camión
Dolor en La Plata por la muerte del médico y docente Enrique Rogelio Mallo
Un agente de inmigración mató a una mujer durante un operativo en Minneapolis
Ya tiene fecha la próxima Fiesta del Tomate Platense: 7 de febrero
Cómo es el plan para privatizar 5 hospitales en la Provincia de Buenos Aires
VIDEO. Veinte cuadras a fondo en otra espectacular persecución en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
No todos se enteraron que los niveles del Río de la Plata se elevarían unos 3 metros respecto de sus marcas normales a partir de una crecida que había sido anunciada con antelación por el Servicio de Hidrografía Naval y que además despertó las alertas de Defensa Civil tanto en Berisso como en Ensenada.
Anoche, a eso de las 23.30, ya con las aguas picadas, motivadas por un fuerte oleaje, un vecino fue sorprendido en el sector de Punta Lara conocido como "los murallones", en donde montó un chulengo para disfrutar de unas achuras a la vista del río.
Quienes estaban con el hombre lograron registrar el momento exacto en que una ola rompe contra el paredón y salpicó un importante caudal de agua hacia el sector de la avenida costanera Almirante Brown.
Se espera que hoy y mañana continúe la crecida en el Río de la Plata, aunque no con los niveles de los últimos días.
El Centro de Prevención de Crecidas del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), dependiente del Ministerio de Defensa, lanzó el Aviso Nro. 1 ante la previsión de una crecida importante del Río de la Plata interior que afectará a la Región durante las últimas horas de hoy, jueves 8 de enero, y la madrugada de mañana viernes.
De acuerdo al organismo, se espera que el nivel del agua se sitúe 70 centímetros por encima de los valores indicados en las tablas de marea, lo que podría generar anegamientos en las zonas ribereñas del Gran La Plata y otras áreas bajas de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
LE PUEDE INTERESAR
Buscan a Poroto, 'el carpincho más famoso de Punta Lara': "Hay recompensa de 500 mil pesos"
Las autoridades informaron que los niveles más altos se alcanzarán en los siguientes horarios:
Puerto de La Plata: Se estima una altura de 2.40 metros a las 22:00 de hoy jueves.
Puerto de Buenos Aires (Dársena F): Se prevé una altura de 2.30 metros hacia la medianoche (00:00 del viernes 9).
San Fernando: El pico llegaría a los 2.40 metros a la 01:00 de la madrugada del viernes.
Ante este escenario, se recomienda a los vecinos de las zonas costeras:
Evitar circular por calles que presenten acumulación de agua.
No sacar la basura para evitar que se obstruyan los sumideros.
Retirar objetos que puedan ser arrastrados por el agua en patios o balcones.
Mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de Defensa Civil.
Las autoridades continuarán monitoreando la situación y actualizarán la información en caso de cambios en las condiciones meteorológicas que pudieran afectar el comportamiento del río.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí