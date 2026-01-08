Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

VIDEO.- Renuevan alerta por crecidas del Río de la Plata: así las olas casi arruinan unos muslos a la parrilla

8 de Enero de 2026 | 08:44

No todos se enteraron que los niveles del Río de la Plata se elevarían unos 3 metros respecto de sus marcas normales a partir de una crecida que había sido anunciada con antelación por el Servicio de Hidrografía Naval y que además despertó las alertas de Defensa Civil tanto en Berisso como en Ensenada.

Anoche, a eso de las 23.30, ya con las aguas picadas, motivadas por un fuerte oleaje, un vecino fue sorprendido en el sector de Punta Lara conocido como "los murallones", en donde montó un chulengo para disfrutar de unas achuras a la vista del río.

Quienes estaban con el hombre lograron registrar el momento exacto en que una ola rompe contra el paredón y salpicó un importante caudal de agua hacia el sector de la avenida costanera Almirante Brown.

Se espera que hoy y mañana continúe la crecida en el Río de la Plata, aunque no con los niveles de los últimos días.

Nuevo alerta

El Centro de Prevención de Crecidas del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), dependiente del Ministerio de Defensa, lanzó el Aviso Nro. 1 ante la previsión de una crecida importante del Río de la Plata interior que afectará a la Región durante las últimas horas de hoy, jueves 8 de enero, y la madrugada de mañana viernes.

De acuerdo al organismo, se espera que el nivel del agua se sitúe 70 centímetros por encima de los valores indicados en las tablas de marea, lo que podría generar anegamientos en las zonas ribereñas del Gran La Plata y otras áreas bajas de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

Cronograma de picos máximos

Las autoridades informaron que los niveles más altos se alcanzarán en los siguientes horarios:

Puerto de La Plata: Se estima una altura de 2.40 metros a las 22:00 de hoy jueves.

Puerto de Buenos Aires (Dársena F): Se prevé una altura de 2.30 metros hacia la medianoche (00:00 del viernes 9).

San Fernando: El pico llegaría a los 2.40 metros a la 01:00 de la madrugada del viernes.

Recomendaciones y precauciones

Ante este escenario, se recomienda a los vecinos de las zonas costeras:

Evitar circular por calles que presenten acumulación de agua.

No sacar la basura para evitar que se obstruyan los sumideros.

Retirar objetos que puedan ser arrastrados por el agua en patios o balcones.

Mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de Defensa Civil.

Las autoridades continuarán monitoreando la situación y actualizarán la información en caso de cambios en las condiciones meteorológicas que pudieran afectar el comportamiento del río.
 

