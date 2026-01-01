Así funciona La Plata durante este feriado del 1ro de enero

En el marco del feriado por el año nuevo, la Municipalidad de La Plata informó que no habrá servicio de recolección de residuos por la noche por lo que solicitó a los vecinos evitar sacar la basura.

En tanto, el Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá cerrado y las líneas municipales de transporte público de pasajeros circularán hoy con frecuencia de feriado.

Asimismo, el sistema de Estacionamiento Medido no operará este jueves, mientras que los controles periódicos de tránsito y nocturnidad se llevarán adelante de forma habitual.

Además, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) trabajará con normalidad y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) mantendrán guardias de enfermería las 24 horas.

Por su parte, el Cementerio estará cerrado hoy, al igual que el Mercado Bonaerense La Plata y la República de los Niños.

Cabe indicar que tampoco habrá atención al público en las sedes bancarias.

