Horror en Córdoba: una nenita murió ahogada en un jacuzzi horas antes de Año Nuevo

Una niña, de 9 años, murió ahogada en un jacuzzi en un hotel de la provincia de Córdoba horas antes de Año Nuevo. Las autoridades investigan el caso.

El trágico hecho ocurrió en un hotel de la ciudad de Oncativo cuando a las 20.10 se alertó al personal médico por una menor que se encontraba en el jacuzzi del establecimiento y se ahogó.

De manera inmediata se creó un cordón sanitario de emergencia donde la niña fue derivada al clínica Gatti, lugar en el que le realizaron maniobras de reanimación durante 45 minutos, hasta que los médicos confirmaron su fallecimiento.

El parte policial, dado a conocer por el medio El DoceTv, indica que la nena se encontraba en el hotel con sus papás, de 40 y 39 años, para celebrar Año Nuevo. La Justicia investiga el caso, el cual fue caratulado como muerte de etiología dudosa. Se busca establecer qué pasó dentro del jacuzzi.