Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con el diario EL DIA

Política y Economía

“Hemos cumplido todas las promesas”: el mensaje de Javier Milei por fin de año

“Hemos cumplido todas las promesas”: el mensaje de Javier Milei por fin de año
1 de Enero de 2026 | 07:19

Escuchar esta nota

A través de un video difundido en sus redes sociales, el presidente Javier Milei realizó un balance al cumplirse la primera mitad de su mandato. El mandatario destacó la baja de la inflación y una drástica reducción en los índices de pobreza, antes de recibir el Año Nuevo en la Quinta de Olivos.

En las últimas horas de 2025,  Milei utilizó sus canales oficiales para enviar un mensaje directo a la ciudadanía. Con un tono triunfalista, el mandatario libertario sostuvo que su administración logró completar los objetivos planteados al inicio de su gestión. "Habiendo terminado los dos primeros años de gestión, puedo decir orgullosamente que hemos cumplido todas las promesas de campaña", sentenció el libertario.

Durante su intervención, el jefe de Estado enumeró los cuatro pilares que, según su visión, marcan el éxito de su modelo económico y social. En primer lugar, sobre la inflación y el crecimiento, el Presidente afirmó que la suba de precios continúa en una senda descendente y que la economía argentina ha comenzado a mostrar signos de recuperación.

Además, Milei arrojó una cifra contundente al asegurar que 14 millones de argentinos salieron de la pobreza en este período, lo que representaría una caída de más del 30% en los indicadores sociales.

El Presidente también incluyó la lucha contra el delito como uno de los logros consolidados de la primera mitad de su mandato.

El brindis en Olivos y el deseo para 2026

El Presidente, quien pasó la Nochevieja en la residencia oficial sin agenda de viajes, cerró su mensaje con una mirada optimista hacia el futuro inmediato. "Vayamos por un 2026 que sea el camino que haga a la Argentina grande otra vez", expresó, retomando su eslogan de campaña y finalizando con su tradicional arenga libertaria.

LE PUEDE INTERESAR

La Cámara Federal de La Plata resolvió el cambio de juez en la causa de Sur Finanzas

LE PUEDE INTERESAR

La Plata, dos detenidos: trama sectaria, abusos reiterados y víctimas en ámbitos de militancia en la Legislatura

Con este balance, el Gobierno busca consolidar su narrativa de cara a la segunda etapa de su presidencia, marcada por el desafío de sostener la reactivación económica y profundizar las reformas estructurales que planea enviar al Congreso en el próximo período de sesiones extraordinarias.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Milei le cerró la billetera a la Vicepresidenta
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Calles calientes en La Plata: choque, una Hilux volcada y piña a un conductor en la Avenida 44

VIDEO. En la previa de Año Nuevo, un accidente desató una batahola con corridas y piñas en La Plata

¡Felicidades! Nació Lando, el hijo de Maxi López y Daniela Christiansson

¿Te vas a la Costa? Uno por uno, todos los radares en las rutas para evitar fotomultas millonarias

Amnistía a los jugadores de Estudiantes que le hicieron el pasillo de espaldas a Central

Usuarios del Banco Provincia reportan débitos indebidos de hasta $60 mil por comisiones: ¿Qué pasó?

Brindis a oscuras y sin agua en varias zonas de La Plata: el calor extremo, la pesadilla en el último día del año

La Plata, dos detenidos: trama sectaria, abusos reiterados y víctimas en ámbitos de militancia en la Legislatura
+ Leidas

¡La quema de muñecos en La Plata fue una fiesta!

Abusos sexuales en la Legislatura bonaerense: cómo operaba “La Orden de la Luz” y quiénes son los detenidos

Hasta marzo, toda la Provincia sufrirá más calor de lo habitual: las razones del fenómeno

“Hemos cumplido todas las promesas”: el mensaje de Javier Milei por fin de año

La AFA se defendió tras la filtración del contrato de Tapia con Faroni: "No existen los Robin Hood"
Últimas noticias de Política y Economía

La AFA se defendió tras la filtración del contrato de Tapia con Faroni: "No existen los Robin Hood"

La Cámara Federal de La Plata resolvió el cambio de juez en la causa de Sur Finanzas

La Plata, dos detenidos: trama sectaria, abusos reiterados y víctimas en ámbitos de militancia en la Legislatura

Diputados pagó por error 700 mil pesos y los descontará el viernes: piden que "no lo gasten"
Policiales
Abusos sexuales en la Legislatura bonaerense: cómo operaba “La Orden de la Luz” y quiénes son los detenidos
Calles calientes en La Plata: choque, una Hilux volcada y piña a un conductor en la Avenida 44
VIDEO. En la previa de Año Nuevo, un accidente desató una batahola con corridas y piñas en La Plata
La Plata: escapó por los techos tras golpear a su pareja y también le robó a su vecina
VIDEO. Motochorro armado asaltó un minimercado en Av. 44: le apuntó a clientas y una empleada
Información General
Hasta marzo, toda la Provincia sufrirá más calor de lo habitual: las razones del fenómeno
¿Te vas a la Costa? Uno por uno, todos los radares en las rutas para evitar fotomultas millonarias
Apagón masivo en el AMBA en la previa de Fin de Año: hubo casi un millón de usuarios sin luz
Hallazgo platense: una nueva era en marcapasos
Fin de año con alta afluencia en la Costa Atlántica
Deportes
Amnistía a los jugadores de Estudiantes que le hicieron el pasillo de espaldas a Central
Chocolate (Dubai) por la noticia: en medio del escándalo, la AFA tendrá una torre de lujo en los Emiratos Árabes Unidos
Verón abrió su corazón y despidió el 2025 con emotivo mensaje: "No permitir nunca que nos pisen la cabeza"
2025: El año que entró por el aro
¿Y si al final Ascacibar se queda en Estudiantes?
Espectáculos
¡Felicidades! Nació Lando, el hijo de Maxi López y Daniela Christiansson
De a 9 a 18: de qué trabaja More Rial en la cárcel de Magdalena
"Confidencialidad médica": qué dice el nuevo parte médico sobre la salud de Christian Petersen
¡Revivió! David Kavlin habló tras el paro cardíaco: “Había muerto”
El año termina, el amor también... Uno por uno, todos los famosos que se separaron en 2025

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla