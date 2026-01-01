El pedido del Papa León XIV para el 2026

"Casi me muero": el drama de los que arrancan el 2026 sin luz y sin agua en La Plata
El plan económico 2026 ya está en marcha: pago de vencimientos, nuevo esquema de flotación y cambio en los subsidios
La pirotecnia causó tres incendios en La Plata y los Bomberos tuvieron un inicio de año movido
El Banco Provincia tomó una decisión por los débitos indebidos de hasta $60 mil por comisiones
Rompieron la "tradición cultural" y festejaron año nuevo cenando con desconocidos en Plaza Moreno
Entre sueños y deseos, Estudiantes y Gimnasia festejaron el inicio del 2026
Ivana y Benicio, los primeros bebés del 2026 nacidos en La Plata: sus historias
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Al final, ¿mañana se trabaja o hay asueto administrativo en la Provincia y en La Plata?
Decenas de muertos por el incendio de un bar en los Alpes Suizos durante una fiesta de Año Nuevo
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Hasta marzo, toda la Provincia sufrirá más calor de lo habitual: las razones del fenómeno
En La Plata afloja el calor y llega el alivio: qué temperatura máxima se espera para hoy
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Abusos sexuales en la Legislatura bonaerense: cómo operaba “La Orden de la Luz” y quiénes son los detenidos
Calles calientes en La Plata: choque, una Hilux volcada y piña a un conductor en la Avenida 44
VIDEO. ¡Beso a beso! Así Tini Stoessel y Rodrigo De Paul despidieron el 2025
¡Felicidades! Nació Lando, el hijo de Maxi López y Daniela Christiansson
VIDEO. En la previa de Año Nuevo, un accidente desató una batahola con corridas y piñas en La Plata
Oficializan un nuevo incremento de la tarifa de luz: de cuánto será la suba en enero para La Plata y la Provincia
VIDEO.- La Plata: un delincuente se metió a una casa y el dueño se defendió a los tiros
VIDEO. Motochorro armado asaltó un minimercado en Av. 44: le apuntó a clientas y una empleada
La Plata: escapó por los techos tras golpear a su pareja y también le robó a su vecina
La Cámara Federal de La Plata resolvió el cambio de juez en la causa de Sur Finanzas
Faroni, un pro-SAD dentro de AFA: desvió U$S 6.2 millones a sociedades para comprar el Perugia de Italia
Varios detenidos en La Plata tras operativos contra trapitos y cuidacoches
¿Te vas a la Costa? Uno por uno, todos los radares en las rutas para evitar fotomultas millonarias
El PapaLeón XIV inició el año con un nuevo ruego por la paz mundial, este jueves 1 de enero, informó el sitio oficial del Vaticano.
En su alocución previa a la oración mariana del Ángelus del 1 de enero de 2026, el Papa deseó un feliz Año Nuevo e invitó a renovar el tiempo desde la esperanza aprendida en el Jubileo, confiando a María el clamor por la paz en el mundo y en los hogares.
"Queridos hermanos y hermanas, ¡feliz Año Nuevo!", saludó León XIV ante 40.000 fieles y peregrinos procedentes de los cuatro puntos cardinales que lo aclamaron desde la Plaza San Pedro.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
