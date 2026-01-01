El 2025 se despidió a puro calor. A tal punto que la temperatura alcanzó los 38 grados después del mediodía pese a que en una imagen que publicó el meteorólogo local Juan Ayoroa, en la estación meteorológica ubicada en el Bosque, la sensación térmica marcaba 47.1°C a las 15 horas.

Como si fuera poco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el ranking de las ciudades con registros de temperaturas más elevadas en todo el país a las 13 horas, y nuestra región volvió a ubicarse entre las más calurosas. Según el relevamiento oficial, La Plata alcanzó los 32°C, con una sensación térmica de 33,7°C, superando a la Ciudad de Buenos Aires y a otras localidades del AMBA.

Lo cierto es que el nuevo año trae buenas noticias porque el SMN anuncia que hoy llega el alivio y no se registrarán temperaturas extremas como las de los últimos días. El organismo pronostica para este jueves 1ro de enero una máxima de 28 grados, con cielo parcialmente nublado y vientos que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, que soplará del sudeste y rotará al este.

Por su parte, mañana, también en La Plata se anuncian buenas condiciones ya que habrá una máxima agradable de 25º, mientras que el sábado llegaría a 26º grados durante la tarde, aunque no se esperan lluvias.