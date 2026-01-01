Hartazgo vecinal en La Plata: el drama de los que arrancan el 2026 sin luz y sin agua
Abusos sexuales en la Legislatura bonaerense: cómo operaba “La Orden de la Luz” y quiénes son los detenidos
“Hemos cumplido todas las promesas”: el mensaje de Javier Milei por fin de año
VIDEO. En la previa de Año Nuevo, un accidente desató una batahola con corridas y piñas en La Plata
¡Felicidades! Nació Lando, el hijo de Maxi López y Daniela Christiansson
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
¡Arde La Plata! Estuvo primera en el ranking de calor del SMN y la térmica llegó a 47° en el Bosque
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Oficializan un nuevo incremento de la tarifa de luz: de cuánto será la suba en enero para La Plata y la Provincia
VIDEO.- La Plata: un delincuente se metió a una casa y el dueño se defendió a los tiros
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
VIDEO. Motochorro armado asaltó un minimercado en Av. 44: le apuntó a clientas y una empleada
Calles calientes en La Plata: choque, una Hilux volcada y piña a un conductor en la Avenida 44
La Plata: escapó por los techos tras golpear a su pareja y también le robó a su vecina
La Cámara Federal de La Plata resolvió el cambio de juez en la causa de Sur Finanzas
Faroni, un pro-SAD dentro de AFA: desvió U$S 6.2 millones a sociedades para comprar el Perugia de Italia
Varios detenidos en La Plata tras operativos contra trapitos y cuidacoches
¿Te vas a la Costa? Uno por uno, todos los radares en las rutas para evitar fotomultas millonarias
Diputados pagó por error 700 mil pesos y los descontará el viernes: piden que "no lo gasten"
Cuarenta días y ninguna noche: hace 140 años, Dardo Rocha rompió un récord por un asado
Chocolate (Dubai) por la noticia: en medio del escándalo, la AFA tendrá una torre de lujo en los Emiratos Árabes Unidos
Corriendo rumbo al 2026: bajo intenso calor, fin de año ¡con carrera en La Plata!
El año termina, el amor también... Uno por uno, todos los famosos que se separaron en 2025
China impone cupo y aranceles a la carne Argentina: el impacto en la ganadería
Ley de Inocencia Fiscal: algunos puntos clave a los que hay que prestarles atención
Cuenta DNI en enero: habrá descuentos todas las semana en carnicerías y promos especiales en la Costa
Crecen especulaciones sobre volver a las re-re: el pedido de 82 intendentes
¿Qué pasará con los dólares cara chica? La explicación del Banco Nación por el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El 2025 se despidió a puro calor. A tal punto que la temperatura alcanzó los 38 grados después del mediodía pese a que en una imagen que publicó el meteorólogo local Juan Ayoroa, en la estación meteorológica ubicada en el Bosque, la sensación térmica marcaba 47.1°C a las 15 horas.
Como si fuera poco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el ranking de las ciudades con registros de temperaturas más elevadas en todo el país a las 13 horas, y nuestra región volvió a ubicarse entre las más calurosas. Según el relevamiento oficial, La Plata alcanzó los 32°C, con una sensación térmica de 33,7°C, superando a la Ciudad de Buenos Aires y a otras localidades del AMBA.
Lo cierto es que el nuevo año trae buenas noticias porque el SMN anuncia que hoy llega el alivio y no se registrarán temperaturas extremas como las de los últimos días. El organismo pronostica para este jueves 1ro de enero una máxima de 28 grados, con cielo parcialmente nublado y vientos que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, que soplará del sudeste y rotará al este.
Por su parte, mañana, también en La Plata se anuncian buenas condiciones ya que habrá una máxima agradable de 25º, mientras que el sábado llegaría a 26º grados durante la tarde, aunque no se esperan lluvias.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí