Los chats que comprometen a la jueza Makintach tras la audiencia en La Plata: "Me da taquicardia"

El caso penal que involucra a la jueza Julieta Makintach suma un nuevo capítulo con la revelación de mensajes que ella habría enviado a una testigo tras su declaración en la causa que la investiga. La testigo, una esteticista, denunció ante los fiscales que la magistrada le escribió insistentemente, comenzó a llamarla para “confirmar” lo que había dicho ante la Justicia y pidiéndole explicaciones.

La profesional relató que después de prestar declaración, Makintach apareció en su centro de estética “en calidad de paciente” y mantuvieron intercambios por WhatsApp desde el número particular de la jueza. La testigo afirmó que recibió preguntas personales vinculadas al caso, además de mensajes sobre el contenido de su declaración. En uno de esos mensajes, la jueza le habría dicho: “Nunca imaginé que vos podías hacer algo semejante”.

Según consta en el expediente, la testigo entregó al juzgado capturas del chat donde Makintach insistía sobre si verdaderamente había enviado un video adelanto del documental Justicia Divina, que circuló antes del escándalo. Ella sostuvo que ese video le había sido enviado por la propia magistrada. Frente a las exigencias de la jueza, la mujer expresó: “Me da taquicardia, me da ansiedad”.

Tras un ida y vuelta de chats, la testigo escribió: “Por favor no te lo tomes a mal. No voy a continuar con esta conversación. Estoy de guardia. Necesito paz mental para mis pacientes. Yo te entiendo. Pero no tengo la respuesta”.

El abogado que representa a la testigo, Fernando Burlando, ya anticipó que solicitará la detención de Makintach por considerar que existe un claro hostigamiento a quien colaboró como testigo en la causa.

Este episodio se suma a las imputaciones previas contra Makintach, en un contexto de fuerte tensión pública y judicial. La jueza está suspendida y afronta cargos por irregularidades vinculadas al juicio sobre la muerte de Maradona. Las nuevas revelaciones de los mensajes representan un terreno sensible que podría redefinir la situación procesal y disciplinaria que enfrenta.