Triple femicidio en Florencio Varela: los cuatro detenidos serán trasladados a La Plata
Este jueves por la tarde, los cuatro detenidos acusados por el triple homicidio de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez, de 20 y 15 años, en Florencio Varela, serán trasladados desde la DDI de La Matanza al penal de Melchor Romero, en La Plata. Luego de haberse negado a prestar declararación indagatoria ante la Justicia, un importante operativo policial se desplegó en los alrededores de la sede policial.
La decisión fue adoptada por el nuevo fiscal que encabeza la investigación, Adrián Arribas, con el objetivo de desarticular y prevenir manifestaciones o acciones en repudio contra los cuatro implicados. Más temprano, Miguel Ángel Villanueva Silva (25), María Celeste González Guerrero (28), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18) “hicieron uso del derecho constitucional” de no responder preguntas ante el fiscal Gastón Duplaá.
Los primeros mencionados como culpables, Miguel Ángel y María Celeste, son pareja y serían quienes se encargaron de transmitir a través de redes sociales las torturas y los asesinatos de Morena, Brenda y Lara.
El fiscal saliente, había solicitado la aprehensión de los implicados se convierta en detención y el magistrado se la concedió.
La pedí para mañana a las 8:00 de la mañana con todos los detalles y ya armé una mesa de trabajo con el jefe de la DDI La Matanza”, expresó el funcionario judicial.
El caso fue caratulado como “Homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o mas personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.
