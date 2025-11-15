El acuerdo Milei-Trump y el involucramiento de EE UU: una nueva versión de las relaciones carnales

Identificaron a la psiquiatra hallada sin vida en City Bell: qué se sabe hasta ahora
Por Denise Chmois
Las nuevas relaciones carnales quedaron plasmadas en el Acuerdo sobre Comercio Recíproco e Inversiones alcanzado por Argentina y Estados Unidos. Con este "histórico entendimiento" -según lo definió el Gobierno- Javier Milei profundizó aún más su cercanía con Donald Trump.
"El gobierno de Milei está atando toda su suerte al gobierno de Trump y el gobierno de Trump está haciendo una apuesta", sintetizó el analista Carlos Fara. Pero el alineamiento no comenzó el jueves.
El nivel de presencia estadounidense en la previa electoral fue inédito. "No recuerdo en mi vida haber visto un nivel de involucramiento en lo político, lo económico, lo financiero y lo diplomático del gobierno de EE UU en un proceso electoral domestico de Argentina", repasó el exembajador Jorge Argüello.
En cuanto al impacto social, las lecturas se dividen. Lo cierto es que, con el respaldo explícito de Trump, Milei llegó fortalecido a las urnas. "El acuerdo con Trump tuvo un efecto positivo en el ultimo tramo de campaña. Esto no cambia la imagen general de Trump que existe en Argentina. Siempre los tratados de libre comercio en Argentina son vistos con un poco de resquemor, sobre todo después de la experiencia de la década del 90", agregó Fara. Ese recelo histórico convive, sin embargo, con otras señales más recientes.
Un informe de Casa Tres registró entre febrero y octubre un aumento de cinco puntos en la imagen positiva de Trump y una caída de siete puntos en la negativa. Zuban Córdoba, por su parte, también relevó un incremento de cinco puntos en la imagen positiva -en su medición de septiembre 2024 a septiembre 2025- aunque señala, a la vez, un aumento de cinco puntos en la negativa.
Las 14 visitas de Milei a Estados Unidos ilustran la intensidad del alineamiento. "Se logró un acuerdo histórico con Estados Unidos: menos aranceles y más mercados para seguir creciendo. Ah pero, Milei viajaba demasiado...", ironizó el ministro del Interior, Diego Santilli. El Presidente podría volver a viajar en las próximas semanas para firmar el acuerdo y habilitar su entrada en vigor.
Milei cuenta con una ventaja: todo su mandato transcurrirá en paralelo a la administración de Trump. Pero ese aparente beneficio convive con un recordatorio: ambos líderes han demostrado que pueden romper alianzas con la misma velocidad con la que las construyen.
La Cámara de Exportadores de la República Argentina aportó un matiz. Recordó que el acuerdo con Argentina se anunció el mismo día que otros con El Salvador, Ecuador y Guatemala, y que Washington los presentó como "acuerdos comerciales históricos con socios del Hemisferio Occidental", en sintonía con los "triunfos históricos" que Trump exhibió tras su gira por Asia. En otras palabras, Argentina forma parte de un paquete más amplio y no de una excepción estratégica. Y aunque hoy se conoce más que antes, la letra chica del pacto continúa sin revelarse por completo.
Nota publicada en eleconomista.com.ar
