Conflicto en Gimnasia: el equipo de salud reclama falta de pago desde julio

Son días movidos en la sede de calle 4, a la espera de las elecciones para definir a la nueva comisión directiva que reemplazará a Mariano Cowen. Tras el paro de los jugadores, ahora el equipo de salud reclama que no le pagan desde julio.
A través de un comunicado en redes sociales, indicaron: “Volvemos a dirigirnos a ustedes para manifestar nuestro profundo malestar no solo por el incumplimiento reiterado de pago de haberes -de julio en forma parcial, de los meses completos de agosto, septiembre y octubre- sino también por la falta de propuestas para resolver esta situación a futuro”.
“A pesar de nuestra voluntad permanente de reunirnos, plantear el problema y seguir siempre con el cumplimiento de nuestras tareas que, a veces, exceden el ámbito estrictamente deportivo, estando presentes y dando respuestas en diversas situaciones que involucran al personal que se desempeña en cualquier área”, agregaron.
“Pese a haber remitido una notificación formal hace más de 72 horas, advirtiendo que la falta de pago nos obligaría a suspender la actividad asistencial no solo no tuvimos respuestas acordes sino que, habiéndose saldado en la última semana la deuda con el resto de los trabajadores hasta septiembre inclusive, se decidió no tener el mismo cumplimiento con el equipo de salud”, continuó el duro comunicado.
Ante la situación adversa que vive este sector del club, y aunque no perciben sus sueldos desde hace cuatro meses, garantizarán la atención, mencionaron.
