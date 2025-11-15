Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo, EL DIA llega con temas que sorprenden y fuera de agenda

Deportes

Conflicto en Gimnasia: el equipo de salud reclama falta de pago desde julio

Conflicto en Gimnasia: el equipo de salud reclama falta de pago desde julio
15 de Noviembre de 2025 | 15:22

Escuchar esta nota

Son días movidos en la sede de calle 4, a la espera de las elecciones para definir a la nueva comisión directiva que reemplazará a Mariano Cowen. Tras el paro de los jugadores, ahora el equipo de salud reclama que no le pagan desde julio. 

A través de un comunicado en redes sociales, indicaron: “Volvemos a dirigirnos a ustedes para manifestar nuestro profundo malestar no solo por el incumplimiento reiterado de pago de haberes -de julio en forma parcial, de los meses completos de agosto, septiembre y octubre- sino también por la falta de propuestas para resolver esta situación a futuro”. 

“A pesar de nuestra voluntad permanente de reunirnos, plantear el problema y seguir siempre con el cumplimiento de nuestras tareas que, a veces, exceden el ámbito estrictamente deportivo, estando presentes y dando respuestas en diversas situaciones que involucran al personal que se desempeña en cualquier área”, agregaron. 

“Pese a haber remitido una notificación formal hace más de 72 horas, advirtiendo que la falta de pago nos obligaría a suspender la actividad asistencial no solo no tuvimos respuestas acordes sino que, habiéndose saldado en la última semana la deuda con el resto de los trabajadores hasta septiembre inclusive, se decidió no tener el mismo cumplimiento con el equipo de salud”, continuó el duro comunicado. 

Ante la situación adversa que vive este sector del club, y aunque no perciben sus sueldos desde hace cuatro meses, garantizarán la atención, mencionaron.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

El plantel de Gimnasia levantó la huelga y entrena: reunión con Cowen, pero no fue Agremiados

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural
+ Leidas

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA

Confusión y sorpresa por los impuestos

En las elecciones de graduados de la UNLP, Medicina vuelve a mostrar cambio

Alerta “Amarillo” en La Plata: se acercan las tormentas, ¿a qué hora lloverá?

Crece la bronca con el boliche de los $12 millones

En City Bell, martirio por un “centro cultural”

VIDEO. Buscan al depredador sexual que guardó fotos de los tatuajes de la víctima

Identificaron a la psiquiatra hallada sin vida en City Bell: qué se sabe hasta ahora
Últimas noticias de Deportes

Nueva baja en Estudiantes y José Sosa pelea la titularidad ante Argentinos, en busca de los Octavos de final

Almuerzo de exjugadores triperos

El comunicado de la familia Armani tras la explosión en Ezeiza: “Queremos agradecer la preocupación"

¿Cómo termina el año del Lobo?
Espectáculos
Dolor y conmoción en La Plata: murió Lumpen Bola, el artista que llenó de rock las paredes de la Ciudad
“Poesía vital”: El arte de la vida
Polémica con la serie de Fernando Báez Sosa
Reabre el MACLA con dos muestras y una activación
Johnny Depp disfrutó la noche porteña a puro rock
Política y Economía
El acuerdo Milei-Trump y el involucramiento de EE UU: una nueva versión de las relaciones carnales
Panorama económico: con anuncios y aplausos en el aire, logran que el mercado siga en positivo
Paritarias bonaerenses: la Provincia convocó a estatales para discutir un nuevo aumento
Acuerdo con EE UU: acciones con subas muy fuertes
Santilli busca apoyos provinciales y avanza en una alianza clave
Policiales
Liberan la Autopista La Plata tras choque mortal: quién era la víctima de 11 años
Identificaron a la psiquiatra hallada sin vida en City Bell: qué se sabe hasta ahora
Se incendia una fábrica textil en Villa Celina
Caso Cecilia Strzyzowski: declararon culpables a César Sena, Emerenciano y Marcela Acuña
Impactante incendio en Ezeiza: “El fuego está contenido y no representa riesgo para la población”, aseguró Defensa Civil
La Ciudad
Música en vivo este sábado en la escalinata de Catedral de La Plata de la mano de "Piazzolla Electrónico"
Puesta en valor de Plaza España: cuáles son las empresas que se presentaron a licitación
La cineasta Laura Citarella fue la primera platense recibida por el papa León XIV
 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
Alerta “Amarillo” en La Plata: se acercan las tormentas, ¿a qué hora lloverá?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla