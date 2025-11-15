Tragedia y corte en Autopista Buenos Aires - La Plata: murió un menor de edad

Paritarias bonaerenses: la Provincia convocó a estatales para discutir un nuevo aumento
Paritarias bonaerenses: la Provincia convocó a estatales para discutir un nuevo aumento
Revuelo en City Bell: hallan sin vida a una reconocida psiquiatra y crece el hermetismo en la investigación
Alerta “Amarillo” en La Plata: se acercan las tormentas, ¿a qué hora lloverá?
Conflicto en Gimnasia: el equipo de salud reclama falta de pago desde julio
Tragedia y corte en Autopista La Plata: murió una menor de edad
Caso Cecilia Strzyzowski: declararon culpables a César Sena, Emerenciano y Marcela Acuña
El acuerdo Milei-Trump y el involucramiento de EE UU: una nueva versión de las relaciones carnales
Impactante incendio en Ezeiza: “El fuego está contenido y no representa riesgo para la población”, aseguró Defensa Civil
¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
"Es la primera vez en La Plata": milagro y felicidad por un singular nacimiento de trillizos que sucede uno en un millón
Dolor y conmoción en La Plata: murió Lumpen Bola, el artista que llenó de rock las paredes de la Ciudad
Fuerte choque en La Plata: un auto terminó incrustado en una pared y hay un herido
Se develó el misterio del "micro fantasma" en un barrio de La Plata: de qué se trata
VIDEO.- Alarmante incendio y tensión en la ruta 2 a la altura de La Plata
Preocupan algunos aspectos del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial en el casco urbano
El Consejo Profesional de Química reafirmó la necesidad de regular y controlar la actividad industrial en la provincia de Buenos Aires
Accidente en Diagonal 80: una motociclista resultó herida tras despistarse y caer al asfalto
Súper Cartonazo por $10.000.000, sale o sale: los números de este sábado 15 de noviembre
VIDEO. Buscan al depredador sexual que guardó fotos de los tatuajes de la víctima
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Bomberos de La Plata, Berisso y Ensenada se sumaron a combatir el incendio en el predio industrial de Ezeiza
El Coro del Hospital Sbarra de La Plata dará un concierto esta tarde para celebrar su 25º Aniversario
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Momentos de extrema tensión se viven en la autopista Buenos Aires - La Plata por un choque que terminó en tragedia: atropellaron a un menor de edad. Ocurrió pasado el mediodía a la altura del km 18.
Vecinos de Bernal cortaron la autopista en ambos sentidos. Se investiga cuáles fueron las circunstancias.
Según pudo saber Diario EL DIA, todo comenzó cuando “atropellaron a un menor de edad. El vehículo se dio a la fuga y ya fue interceptado por la policía”.
La conmoción provocó la salida de los vecinos hacia la autopista para reclamar por el hecho, luego de la fuga del conductor. De esta manera, el camino quedó totalmente cortado al tránsito por algunos minutos pero pasadas las 15.30 hs, se liberó la calzada en sentido a La Plata mientras que en sentido a CABA continúan reducidos dos carriles.
Quiénes vuelvan desde la Ciudad de Buenos Aires a La Plata pueden tomar la salida a Bernal. Quiénes se dirigen a CABA, la última salida es Quilmes. Se advierte que hay demoras en sentido a La Plata entre el km 15 y km 18.
En #AuBuenosAiresLaPlata— AUBASA - Autopistas de Buenos Aires (@AU_BA_SA) November 15, 2025
Se libera la calzada y se restablece el #Tránsito sentido LaPlata.
Hacia CABA continúan reducidos dos carriles.#AUBASATeCuida
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí