Tragedia y corte en Autopista Buenos Aires - La Plata: murió un menor de edad

Momentos de extrema tensión se viven en la autopista Buenos Aires - La Plata por un choque que terminó en tragedia: atropellaron a un menor de edad. Ocurrió pasado el mediodía a la altura del km 18.

Vecinos de Bernal cortaron la autopista en ambos sentidos. Se investiga cuáles fueron las circunstancias.

Según pudo saber Diario EL DIA, todo comenzó cuando “atropellaron a un menor de edad. El vehículo se dio a la fuga y ya fue interceptado por la policía”.

La conmoción provocó la salida de los vecinos hacia la autopista para reclamar por el hecho, luego de la fuga del conductor. De esta manera, el camino quedó totalmente cortado al tránsito por algunos minutos pero pasadas las 15.30 hs, se liberó la calzada en sentido a La Plata mientras que en sentido a CABA continúan reducidos dos carriles.

Quiénes vuelvan desde la Ciudad de Buenos Aires a La Plata pueden tomar la salida a Bernal. Quiénes se dirigen a CABA, la última salida es Quilmes. Se advierte que hay demoras en sentido a La Plata entre el km 15 y km 18.