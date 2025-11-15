Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo, EL DIA llega con temas que sorprenden y fuera de agenda

Policiales

Tragedia y corte en Autopista Buenos Aires - La Plata: murió un menor de edad

Tragedia y corte en Autopista Buenos Aires - La Plata: murió un menor de edad
15 de Noviembre de 2025 | 14:52

Escuchar esta nota

Momentos de extrema tensión se viven en la autopista Buenos Aires - La Plata por un choque que terminó en tragedia: atropellaron a un menor de edad. Ocurrió pasado el mediodía a la altura del km 18.

Vecinos de Bernal cortaron la autopista en ambos sentidos. Se investiga cuáles fueron las circunstancias. 

Según pudo saber Diario EL DIA, todo comenzó cuando “atropellaron a un menor de edad. El vehículo se dio a la fuga y ya fue interceptado por la policía”. 

La conmoción provocó la salida de los vecinos hacia la autopista para reclamar por el hecho, luego de la fuga del conductor. De esta manera, el camino quedó totalmente cortado al tránsito por algunos minutos pero pasadas las 15.30 hs, se liberó la calzada en sentido a La Plata mientras que en sentido a CABA continúan reducidos dos carriles. 

Quiénes vuelvan desde la Ciudad de Buenos Aires a La Plata pueden tomar la salida a Bernal. Quiénes se dirigen a CABA, la última salida es Quilmes. Se advierte que hay demoras en sentido a La Plata entre el km 15 y km 18.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural
+ Leidas

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA

Confusión y sorpresa por los impuestos

En las elecciones de graduados de la UNLP, Medicina vuelve a mostrar cambio

Crece la bronca con el boliche de los $12 millones

Alerta “Amarillo” en La Plata: se acercan las tormentas, ¿a qué hora lloverá?

En City Bell, martirio por un “centro cultural”

VIDEO. Buscan al depredador sexual que guardó fotos de los tatuajes de la víctima

Preocupan algunos aspectos del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial en el casco urbano
Últimas noticias de Policiales

Caso Cecilia Strzyzowski: declararon culpables a César Sena, Emerenciano y Marcela Acuña

Revuelo en City Bell: hallan sin vida a una reconocida psiquiatra y crece el hermetismo en la investigación

Impactante incendio en Ezeiza: “El fuego está contenido y no representa riesgo para la población”, aseguró Defensa Civil

Accidente en Diagonal 80: una motociclista resultó herida tras despistarse y caer al asfalto
La Ciudad
 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
Alerta “Amarillo” en La Plata: se acercan las tormentas, ¿a qué hora lloverá?
Se develó el misterio del "micro fantasma" en un barrio de La Plata: de qué se trata
Escuelas de La Plata recibieron mobiliario a estrenar
El Coro del Hospital Sbarra de La Plata dará un concierto esta tarde para celebrar su 25º Aniversario
Deportes
Conflicto en Gimnasia: el equipo de salud reclama falta de pago desde julio
¿Cómo termina el año del Lobo?
Rivalidad: un duelo de cuentas pendientes ante el Bicho
Se definen los descensos en el torneo Clausura
Última función del año: Messi, la atracción angoleña
Espectáculos
Dolor y conmoción en La Plata: murió Lumpen Bola, el artista que llenó de rock las paredes de la Ciudad
“Poesía vital”: El arte de la vida
Polémica con la serie de Fernando Báez Sosa
Reabre el MACLA con dos muestras y una activación
Johnny Depp disfrutó la noche porteña a puro rock
Información General
El Consejo Profesional de Química reafirmó la necesidad de regular y controlar la actividad industrial en la provincia de Buenos Aires
Fertilización asistida: mejoran las chances de éxito con IA
Un factor clave para el embarazo que el 80% de las mujeres desconoce
Los números de la suerte del sábado 15 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Impactante explosión y fuego arrasan parte del polo industrial de Ezeiza

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla